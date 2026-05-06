Sascha Ruefer wäre eigentlich SRF-Kommentator für das Champions-League-Halbfinal zwischen den Bayern und PSG. Weil er keine Verbindung hat, muss Zürich einspringen.

Seit Tagen freut sich die Fussball-Welt auf den Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain. Auch beim SRF ist die Vorfreude gross, darf man das Halbfinal-Rückspiel im Free-TV zeigen. Doch technische Probleme machen dem Schweizer Fernsehen grosse Probleme.

In den ersten Minuten hat Kommentator Sascha Ruefer keine Verbindung im Stadion und kann die Geschehnisse nicht verbal begleiten. Nicht nur Ruefer, sondern alle SRG-Kommentatoren können ihrem Job nicht nachgehen. Und prompt muss Studio-Moderator Paddy Kälin einspringen. «Das ist quasi Job enrichment», witzelt der SRF-Mann.

Unterstützt wird Kälin, der im Winter im Ski-Weltcup der Männer im TV zusehen ist, vom Experten-Duo Martina Voss-Tecklenburg und Beni Huggel. Aus dem Studio in Zürich kommentieren sie die Startphase des Halbfinal-Rückspiels. Anders als Ruefer führt Kälin, der zusammen mit Huggel bei der Schweizer Nati im Einsatz ist, auf Schweizerdeutsch durch das Spiel. Nach rund zehn Minuten hat Zürich eine Lösung für das Problem gefunden.

Mario Gehrer hat aus dem Studio am Leutschenbach übernommen und kommentiert die attraktive Partie wie gewohnt auf Hochdeutsch. Was den technischen Zwischenfall auslöst, ist derzeit nicht bekannt. Auch in der zweiten Hälfte sind die Probleme nicht behoben und Ruefer ist immer noch nicht zu hören. Die Panne ist bis zum Schlusspfiff nicht zu beheben, Ruefer während des ganzen Spiels nie zu hören.