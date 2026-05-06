PSG-Coach spornt seine Stars mit Spruch von Tennis-Legende an

Nadal-Anekdote als Extra-Motivation bei PSG

In den Champions-League-Final einzuziehen sollte für jeden Fussballer Motivation genug sein, alles zu geben. Doch PSG-Trainer Luis Enrique (55) will nichts dem Zufall überlassen und spornte seine Spielern deshalb zusätzlich an, wie er verrät. Abgekupfert habe er seine Ansprache von Tennis-Legende Rafael Nadal (39): «Er hat mir mal gesagt, dass in einem Moment seiner Karriere die Duelle gegen Roger Federer und Novak Djokovic eine Extra-Motivation waren, da man sich in Spielen gegen so starke Gegner noch einmal steigert. Das habe ich meinen Spielern auch mitgeteilt.» Und doch habe er seine Stars auch davor gewarnt, dass es kontraproduktiv wäre, wenn man übermotiviert an die Sache ran gehe: «Wir müssen die Emotionen im Griff haben.»