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Extra-Motivation für Rückspiel
PSG-Coach spornt seine Stars mit Spruch von Tennis-Legende an

vor 41 Minuten

Nadal-Anekdote als Extra-Motivation bei PSG

In den Champions-League-Final einzuziehen sollte für jeden Fussballer Motivation genug sein, alles zu geben. Doch PSG-Trainer Luis Enrique (55) will nichts dem Zufall überlassen und spornte seine Spielern deshalb zusätzlich an, wie er verrät. Abgekupfert habe er seine Ansprache von Tennis-Legende Rafael Nadal (39): «Er hat mir mal gesagt, dass in einem Moment seiner Karriere die Duelle gegen Roger Federer und Novak Djokovic eine Extra-Motivation waren, da man sich in Spielen gegen so starke Gegner noch einmal steigert. Das habe ich meinen Spielern auch mitgeteilt.» Und doch habe er seine Stars auch davor gewarnt, dass es kontraproduktiv wäre, wenn man übermotiviert an die Sache ran gehe: «Wir müssen die Emotionen im Griff haben.»

Luis Enrique spornt seine Spieler zusätzlich mit einer Nadal-Anekdote an.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
10:06 Uhr

Begrüssung

Der Countdown läuft! In knapp elf Stunden duellieren sich Bayern München und Paris Saint-Germain um das zweite Final-Ticket der diesjährigen Champions League. Es ist zu hoffen, dass auch das Rückspiel ein solches Spektakel wie das Hinspiel wird. Arsenal hat den Einzug ins Endspiel am Dienstagabend bereits klar gemacht – wer folgt den Gunners? Hier im Ticker stimmen wir dich auf den Kracher ein, Anpfiff ist dann um 21 Uhr.

Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Joao
Pedro Pinheiro
Portugal
Anstoss
Mittwoch
06. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
München, Deutschland
Allianz Arena
Kapazität
75'000
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