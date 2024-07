Prominente schwärmen von Nati-Coach Yakin

Die Nati und Trainer Murat Yakin begeistern die Schweiz! Blick setzt Prominenten seine Brille auf und will wissen, was sie über das England-Spiel denken.

Die Brille der Schweizer Firma «Götti» trug Murat Yakin beim ersten Gruppenspiel gegen Ungarn.

Paola Felix (Moderatorin)

Mich fasziniert die Ruhe von Murat Yakin. Ich glaube, er weiss einfach, dass er tolle Spieler auf dem Platz hat. Am Freitag bin ich an der Hochzeit meines Neffen. Vielleicht feiern wir so lange, dass wir uns dann gleich noch das Spiel dort anschauen. Wir mussten lange zu diesen grossen Nationen aufschauen. Das ist jetzt vorbei. Wir sind auf Augenhöhe und schlagen England 2:1. Hopp Schwiiz!

Marco Odermatt (Skirennfahrer)

Beim letzten Gruppenspiel durfte ich hautnah miterleben, welche grosse Euphorie Murat Yakin mit seiner Mannschaft ausgelöst hat. Obwohl der Match in Frankfurt über die Bühne gegangen ist, haben die Schweizer Fans fast mehr Stimmung gemacht als die deutschen Zuschauer. Das hat mich total beeindruckt. Anfangs Juni konnte ich mich vor dem Test-Match gegen Estland eine halbe Stunde mit Murat unterhalten. Er war im Umgang mit mir extrem nett, locker und offen. Ein richtig cooler Typ. Vor dem Achtelfinal gegen Italien habe ich auf ein 2:0-Sieg der Nati gewettet. Weil sich diese Prognose als richtig erwiesen hat, tippe ich gegen England erneut auf einen 2:0-Erfolg für die Schweiz.

Christoph Blocher (alt Bundesrat)

Ich habe keine Ahnung von Fussball. Das Spiel gegen Italien war das erste Nati-Spiel, das ich mir ganz angesehen habe. Diese Mannschaft begeisterte mich. Der Einsatz und das Zusammenspiel sind hervorragend. Das Spiel am Samstag verpasse ich wegen einer Hochzeit. Aber ich bin überzeugt, dass wir 1:0 gewinnen werden.

Gino Caviezel (Skirennfahrer)

Vor der EM war ich kein besonders grosser Fan von Murat Yakin, aber in den letzten Wochen hat er bei mir enorm gepunktet. Yakin scheint die Nati nun wirklich sehr gut im Griff zu haben. Weil mein Vater ein einzigartiges Brillensystem entwickelt hat, möchte ich unserem Nationaltrainer dennoch einen Ratschlag erteilen: Mit einer Brille von uns hätte Yakin den noch besseren Durchblick ... Mein Tipp für den Viertelfinal: Die Schweiz schlägt England mit 1:0.

Christa Rigozzi (Moderatorin)

Vor dem TV bin ich sehr emotional. Ich kommentiere jede Szene. Mein Mann ruft dann immer: «Ruhig, ruhig, ruhig». Das Spiel schaue ich mir zu Hause an. Mein Tipp: 2:1 für die Schweiz. Wir werden Europameister! Yakins Brille ist schön. Sehr stylish.

Marcel Dettling (SVP-Präsident)

Die Engländer putzen wir weg. Spielen wir so wie gegen die Italiener, kommt es gut. Ich werde früher melken gehen, damit ich pünktlich den Match mit der ganzen Familie verfolgen kann. Mit der Yakin-Brille auf der Nase gibt Dettling dem Nati-Coach einen Tipp. Ich würde Embolo draussen lassen. Wir brauchen einen, der mehr rennt und die Verteidiger nervt. So gewinnen wir 2:0.

Nino Niederreiter (NHL-Star)

Murat Yakin gehört zum Freundeskreis vom Vater meiner Freundin, deshalb durfte ich ihn schon vor ein paar Jahren kennenlernen. Das letzte Gruppenspiel der Nati gegen Deutschland habe ich live in Frankfurt gesehen, vor dem Rückflug in die Schweiz hat uns Muri im Hotel besucht. Für mich ist es jedes Mal ein Genuss, wenn ich mich mit ihm über Fussball unterhalten darf. Yakin ist ein absoluter Taktik-Fuchs. Deshalb werden wir auch die hochkarätig bestückten Engländer besiegen – mit 2:1 in der Verlängerung.

Andy Egli (Ex-Natispieler)

Murat Yakin nimmt null Rücksicht auf Meinungen ausserhalb seines Umfelds. Er und sein Assistent Giorgio Conti machen das, was sie für richtig halten. Das ist auch richtig so, denn sie erleben die Spieler Tag für Tag im Training und wissen deshalb ganz genau, was sie tun müssen. Einen Resultat-Tipp gebe ich nicht ab, ich denke aber, dass es zum Elfmeterschiessen kommen könnte.

Brigitte Oertli (Ex-Skirennfahrerin)

Natürlich bin ich für die Schweiz. Aber am Schluss soll der Bessere gewinnen. Yakins Brille ist für mich einfach eine normale Brille. Hauptsache, er sieht damit scharf! Yakin hat für mich mit seinen mutigen Wechseln eine taktische Meisterleistung vollbracht. Am Samstag ziehen wir mit einem 2:0 in den Halbfinal ein.

Roger Schawinski (Radiopionier)

Ich schaue das Viertelfinale zu Hause mit ein paar Freunden. Während des Spiels bin ich total nervös! Da sind auch schon Dinge kaputtgegangen. Beim WM-Sieg der Engländer 1966 gegen Deutschland habe ich vor Freude die Lampe meiner Mutter zerschlagen. Ich bin Fan der Premier League. Aber natürlich drücke ich der Schweiz die Daumen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, ist das der grösste Fussballerfolg, den die Schweiz je erlebt hat. Werden wir Europameister, muss das Bild von Yakin auf den Fünfliber! Am Samstag gewinnen wir 2:0.

Eva Wannenmacher (Moderatorin)

Ich schaue mir das Spiel in einem Puplic Viewing an. Ruhig bleiben kann ich dabei nicht. Wir werden die Engländer fressen und dann Europameister. Mein Tipp: 3:0 für die Schweiz.

Elisabeth Schneider-Schneiter (Nationalrätin)

Das Spiel gegen England schaue ich mit Freunden in einer Schweizer Gartenbeiz mit Wurst und Bier. Für mich als Baslerin und Fussballfan ist klar, Fussball ohne Emotionen geht nicht. Ich rechne mit einem Sieg der Schweizer Nati. Weil das Spiel gegen England stattfindet, wird er spätestens beim Elfmeterschiessen Realität. Bei Murats klarem taktischen Weitblick ist die Form des Brillengestells nebensächlich. Ich tippe 2:1 für die Schweiz.

Christian Stucki (Schwingerkönig)

Ich darf mit stolz behaupten, dass ich Teamkollege von Murat Yakin war – wir haben vor Jahren in Frutigen mit einem Promi-Team gegen die Langlauf-Nati Fussball gespielt. Obwohl uns die Langläufer um die Ohren gerannt sind, war das ein sehr lustiges Erlebnis, Muri hat sich als äusserst kollegialer Typ entpuppt. Als Nati-Trainier hat er zwischenzeitlich Dinge getan, bei denen auch ich mich gefragt habe: «Was macht er jetzt wieder für einen Brunz?» Aber in der Zwischenzeit scheint er die perfekte Mischung gefunden zu haben. Deshalb glaube ich daran, dass wir uns mit einem 3:1 über England erstmals für einen EM-Halbfinal qualifizieren werden.

Fredy Bickel (Fussball-Experte)

Ein besonderes Erlebnis war für mich der Sieg der Schweiz im Viertelfinale. Ich habe mir das Spiel in einem Public Viewing in Italien angeschaut. Danach habe ich natürlich vor Ort gefeiert. Das Spiel am Samstag schaue ich mir mit einigen Leuten aus dem Fussball an. Unter anderem mit Heinz Fischer, dem ehemaligen Präsidenten von YB. Muri ist ein Mann für grosse Spiele, das war er schon als Spieler. Die Kritik vor der EM hat ihn noch stärker gemacht. Da kommt sein Ehrgeiz zum Vorschein. Er will es allen beweisen. Ich traue der Schweiz den Finaleinzug zu. Wir schlagen England 2:1.

Eric Nussbaumer (Nationalratspräsident)

Ich bin als Gast des Fussballverbandes auf der Tribüne im Stadion. Die Brille ⁠ist cool. Die passt auch mir. Klare Sicht, klare Analyse – das ist Yakin, und darum gewinnen wir 2:0.

Roman Josi (NHL-Star)

Die Schweizer-Gala im Achtelfinal gegen Italien habe ich leider nicht live erlebt, weil ich zu diesem Zeitpunkt auf dem Rückflug von Las Vegas nach Nashville war. Dafür habe ich am Tag darauf Englands Zittersieg gegen die Slowakei gesehen, in dem die Three Lions in meinen Augen katastrophal gespielt haben. Obwohl ich dieser Star-Truppe zutraue, dass sie sich im Viertelfinal steigern wird, glaube ich an einen Schweizer-Sieg. Yann Sommer, den ich durch unser gemeinsames Engagement bei der Adelbodner Mineralquelle kennenlernen durfte, wird England im Penaltyschiessen verhexen.

Aline Trede (Nationalrätin)

Yakin ist progressiv und unkonventionell. Das brauchts und sieht auch in der aktuellen Nati sehr gut aus. Er hat ein tolles Team geformt. Das Spiel verfolge ich live im Stadion. Da bin ich jeweils sehr emotional. Die Vorfreude ist gross. Wir gewinnen 2:1.

Mark Streit (Ex-Eishockeyspieler)

Was mich bei dieser Euro besonders begeistert, ist die riesige Solidarität in unserer Nati. Jeder läuft für den anderen, im Gegensatz zur Vergangenheit freut sich jeder, wenn sein Mitspieler das Tor erzielt. Murat Yakin hat eine ähnliche Einheit geformt, wie das Patrick Fischer bei der letzten WM mit der Eishockey-Nati getan hat. Im Eishockey habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass die grossen Nationen zu Turnierbeginn nur das Minimum leisten und dann einen Steigerungslauf hinlegen. Weil ich das auch den Engländern bei dieser Fussball-Euro zutraue, erwarte ich einen extrem engen Viertelfinal. Dennoch gehe ich von einem 2:1-Sieg für die Schweiz aus.

Eva Herzog (Ständeratspräsidentin)

Ich bin im Stadion in Düsseldorf. Die Vorfreude ist riesig. Diese Schweizer Mannschaft gefällt mir sehr gut. Ich bin zwar keine Expertin, aber wir haben auch gegen England eine Chance. Daher mein Tipp: 2:1 für die Schweiz.

Sandra Studer (Moderatorin)

Ich war noch nie so begeistert von einer Europameisterschaft wie in diesem Jahr. Das hat damit zu tun, dass es diesmal in unserer Familie ein Tippspiel gibt – inklusive Geldeinsatz. Ich stehe morgens nur auf, um zu sehen, wie viele Punkte ich habe. Im Moment liege ich leider nur im Mittelfeld. Ich werde das Spiel live im Stadion verfolgen. Mein Schwager hat mich am Mittwoch mit den Tickets überrascht. Jetzt muss ich nur noch ein Nati-Trikot finden ... Während des Spiels werde ich sehr emotional sein. Ich tippe 2:1 für die Schweiz.

Kevin Schläpfer (Sportchef EHC Basel)

Yakin macht einen super Job. Ich bewundere die Ruhe, die er ausstrahlt. Auch in Phasen, in denen es viel Kritik gibt. Diese Ruhe hat mir in gewissen Situationen gefehlt. Grosse Spiele schaue ich gerne alleine – hochkonzentriert. Wenn jemand neben mir schreit, stört mich das. Am Samstag ist England fällig! Wir gewinnen 2:1.

Bernhard Russi (Ex-Skirennfahrer)

Am liebsten würde ich mich am Samstag auf einem Berg verstecken und nichts vom Spiel mitbekommen. Während einer solchen Partie gehe ich sonst kaputt ... Ich bin unheimlich nervös! Äusserlich sieht man mir das nicht an. Schreien dürfen die anderen. Murat Yakin habe ich als coolen, ruhigen Typen kennengelernt. Wir bezwingen England mit 1:0.

Rolf Fringer (Fussball-Experte)

Als ehemaliger Trainer analysiere ich gerne das Geschehen auf dem Platz. Deshalb schaue ich mir das Spiel privat mit Freunden an. Muri hat seine Mannschaft bisher sehr gut eingestellt. Mir gefallen die Laufwege der Spieler. Man merkt, dass das trainiert wurde. Aus der Niederlage gegen Österreich können wir lernen: Man muss von der ersten Sekunde an bereit sein. Wenn wir das schaffen, gewinnen wir 2:1.

Justin Murisier (Skirennfahrer)

Ich habe mich lange Zeit nicht wirklich für Fussball interessiert, aber während dieser EM hat das Nati-Fieber auch mich richtig gepackt. Und ich habe besonders grossen Respekt vor Murat Yakin. Als Trainer musste er vor diesem Turnier, als es nicht so gut lief, viel mehr Kritik einstecken als seine Spieler. Aber er hat diese schwierige Situation in königlicher Manier gemeistert. Und ich glaube daran, dass die Schweiz England mit 1:0 besiegen wird.