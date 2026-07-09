DE
FR
Abonnieren

Nach historischem Viertelfinal-Einzug
Nati-Familien sorgen für Jöö-Momente mit unseren WM-Helden

Nach dem dramatischen Sieg im Penaltyschiessen gegen Kolumbien können die Nati-Stars mit ihren Familien und Freunden wieder etwas herunterfahren.
Publiziert: 09:51 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/35
WM-Held Gregor Kobel freut sich mit seiner Verlobten Anna und seiner Tochter über den Viertelfinal-Einzug.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Blick_Portrait_582.JPG
Lucas Werder und Toto Marti

Die Reise geht weiter! Nicht nur für die Nati-Stars, sondern auch für deren Familien und Freunde. Doch weil das Duell gegen Argentinien bereits am Samstagabend (Ortszeit) in Kansas City steigt, bleibt kaum Zeit, den ersten Einzug in einen WM-Viertelfinal seit 72 Jahren gebührend zu feiern.

So muss nach dem dramatischen Weiterkommen gegen Kolumbien einmal mehr die Tribüne des BC Place in Vancouver für eine kleine Feier herhalten. Wenig überraschend steht dabei vor allem Gregor Kobel im Mittelpunkt, der nicht nur die Gratulationen von seiner Verlobten Anna und seiner kleinen Tochter entgegennehmen darf.

Nati-Kids völlig aus dem Häuschen

Auch von Angehörigen seiner Mitspieler gibt es Glückwünsche: von Vater Xhaka einen freundschaftlichen Handschlag, von Mutter Vargas eine liebevolle Umarmung. Victor Vargas, der Vater unseres Penalty-Helden Rubén Vargas, greift wiederum zu einer herzlichen Begrüssung für Manuel Akanji.

Völlig aus dem Häuschen über den Viertelfinal-Einzug sind auch die Nati-Kids. Naliya und Clay Enzo, die Kinder von Breel Embolo, haben nicht nur ihrem Papa einiges zu erzählen. Gemeinsam mit dem ältesten Sohn von Manuel Akanji müssen auch Johan Manzambi und Vargas-Bruder Manuel als Gesprächspartner herhalten.

Mehr zur WM 2026
Englands Jubel-Pechvogel meldet sich aus dem Spital
Mit Video
«Operation ist geschafft»
Englands Jubel-Pechvogel meldet sich aus dem Spital
Justin Bieber tritt bei Halbzeitshow im WM-Final auf
Fifa bestätigt Superstar
Justin Bieber tritt bei Halbzeitshow im WM-Final auf
Kobel musste viel Kritik einstecken – jetzt ist er Gregor der Grosse
Nati-Kollege hatte Vorahnung
Kobel musste viel Kritik einstecken – jetzt ist er Gregor der Grosse
Openair Frauenfeld zeigt Nati-Kracher gegen Argentinien
Public Viewing geplant
Openair Frauenfeld zeigt Nati-Kracher gegen Argentinien

Noch keine grosse Rednerin ist das einjährige Töchterchen von Gregor Kobel. Dafür scheint der Nachwuchs des Nati-Goalies von dessen Grimassen mindestens so begeistert zu sein wie die ganze Schweiz von seiner Penalty-Parade.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz