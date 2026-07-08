In der Nacht von Samstag auf Sonntag spielt die Schweizer Nati an der WM im Viertelfinal gegen Argentinien. Das Openair Frauenfeld lässt das Festivalgelände länger offen als geplant und überträgt das Spiel für die Gäste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Openair Frauenfeld zeigt Schweizer WM-Viertelfinal gegen Argentinien live auf Gelände

Festival bleibt länger offen, Public Viewing folgt auf Konzerte und Afterparty

Ken Carson beendet um 00.30 Uhr, weitere Infos auf Social Media

Fynn Müller People-Redaktor

Das Openair Frauenfeld verlängert in der Nacht auf Sonntag sein Programm: Wie Blick weiss, wird der WM-Viertelfinal der Schweizer Nati gegen Argentinien auf dem Festivalgelände live übertragen. Nachdem man einige Abklärungen getroffen hat, darf das Gelände länger als geplant offen bleiben.

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Für die Besucher bedeutet das: Nach den letzten Konzerten müssen sie das Gelände nicht verlassen. Auf der Hauptbühne beendet Ken Carson (26) seinen Auftritt um 00.30 Uhr. Danach geht das Programm mit Ski Mask & The Slump God (30) auf der Park Stage weiter, ehe an der Afterparty mit den deutschen DJs Drunken Masters die Stimmung für den Anpfiff um 03.00 Uhr angeheizt wird.

Anschliessend können die Festivalgäste den Nati-Kracher gemeinsam beim Public Viewing verfolgen. Direkt auf dem Openair-Gelände. Die genauen Informationen dazu werden in den kommenden Tagen auf den sozialen Netzwerken des Festivals verkündet.

Blick ist Medienpartner vom Openair Frauenfeld.