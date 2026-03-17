Vom 9. bis 11. Juli verwandelt das Openair Frauenfeld die Allmend in ein Hip-Hop-Paradies. Stars wie Wiz Khalifa, Sido und Gunna sowie Schweizer Acts wie EAZ und XEN stehen im Line-up.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Openair Frauenfeld 2026 vom 9. bis 11. Juli angekündigt

Sido feiert 25 Jahre mit Überraschungsgästen auf der Bühne

Festival erwartet Stars wie Wiz Khalifa und Schweizer Rapper EAZ War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Das Openair Frauenfeld 2026 kehrt vom 9. bis 11. Juli auf die grosse Allmend zurück. Das komplette Line-up ist am Dienstag veröffentlicht worden, darunter sind grosse internationale Stars wie Wiz Khalifa, Gunna und Sido zu finden. Letzterer feiert sein 25-jähriges Bühnenjubiläum und bringt Überraschungsgäste mit – wer genau, bleibt noch geheim.

Neben internationalen Acts wie Don Toliver, Yeat und Ken Carson hat das Festival eine starke deutschsprachige Präsenz mit Künstlern wie Haftbefehl, RIN und SSIO. Auch Schweizer Rapper wie EAZ und XEN sind mit dabei, die mit ihrer gemeinsamen Performance die Bühne rocken wollen.

Line-Up kommt besser an als im vergangenen Jahr

Auf Instagram, wo das Line-Up bekanntgegeben wurde, ist die Reaktion der Fans deutlich positiver als im vergangenen Jahr. Damals wurde Justin Timberlake angesagt, was den Hip-Hopern so gar nicht zu gefallen wusste. Er sagte dann wenige Wochen vor dem Konzert kurzerhand ab und wurde schlussendlich durch A$AP Rocky ersetzt.

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Das Openair Frauenfeld gilt als eines der führenden Hip-Hop-Festivals Europas und zieht jährlich Besucher aus der ganzen Welt an. Weitere Details zu Spielzeiten und Programmpunkten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.