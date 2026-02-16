Unbekannte stahlen mehrere Tausend Franken an Schmuck aus seinem Haus in Böblingen. Seine Frau Nina Anhan erwischte die Täter in flagranti.

Darum gehts Einbruch bei Rapper Haftbefehl am 12. Februar 2026 in Böblingen

Täter flüchteten trotz Polizeieinsatz mit Schmuck im Wert von Tausenden Franken

Nina Anhan entdeckte zwei dunkel gekleidete Einbrecher im Haus

Fynn Müller People-Redaktor

Einbruch bei Rapper Haftbefehl (40): Unbekannte Täter haben am Abend des 12. Februar 2026 das Haus des Deutschrap-Stars im Kreis Böblingen heimgesucht. Laut der Polizei hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten das Erd- und Obergeschoss, bevor Nina Anhan (35), die Ehefrau des Rappers, sie auf frischer Tat ertappte.

Nina Anhan beobachtete zwei dunkel gekleidete Einbrecher und alarmierte sofort die Polizei. Trotz der schnellen Reaktion und eines Polizeihubschraubereinsatzes gelang den Tätern die Flucht. Ihre Beute: Schmuck im Wert von mehreren Tausend Franken. Die «Stuttgarter Zeitung» berichtete als Erstes über den Vorfall.

Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, zählt zu den grössten Stars der Deutschrap-Szene. Kürzlich feierte er mit seiner Netflix-Dokumentation «Babo» riesige Erfolge. Haftbefehl lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Böblingen.