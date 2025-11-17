Darum trägt Haftbefehls Frau ihren Ehering nicht mehr

Darum gehts
- Netflix-Doku über Haftbefehl zeigt Drogensucht und Beziehungskrise
- Ehefrau Nina Anhan bleibt trotz Herausforderungen zuversichtlich für die Zukunft
- 34-jährige Mutter legt Ehering ab, hofft auf Überwindung der Krise
In den letzten Wochen kam man kaum um «Babo – die Haftbefehl-Story» herum. Die Netflix-Doku pulverisierte Streaming-Rekorde, schockierte, lancierte Debatten. Der Film über Haftbefehl (39) zeigt schonungslos das langjährige Drogenproblem des deutschen Rappers, der bürgerlich Aykut Anhan heisst. Nebst den schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen ist auch immer wider die Beziehung zu Ehefrau Nina Anhan (34) Thema.
Mittlerweile hat sich Haftbefehls Ehefrau in einem Interview mit RTL zu Wort gemeldet. Sie spricht offen über die Herausforderungen in ihrer Ehe und die Auswirkungen von Haftbefehls Drogensucht auf ihre Beziehung. Trotz der Schwierigkeiten wolle sie an ihrer Liebe festhalten: «Die Leute kennen die Hintergründe nicht. Ich weiss, dass irgendwann alles wieder gut wird – und daran glaube ich», erklärt sie im Gespräch mit Frauke Ludowig (61).
«Es braucht jetzt einen Feinschliff»
Die junge Mutter betont ihre Stärke für die gemeinsamen Kinder und versichert, dass diese von den Drogenexzessen ihres Vaters nichts mitbekommen hätten. Zu Hause sei Aykut Anhan ein liebevoller Vater. Dennoch befindet sich das Paar derzeit in einer Beziehungskrise.
Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Nina Anhan keinen Ehering mehr trägt. Dazu erklärt sie: «Den habe ich erst mal abgelegt. Er braucht jetzt einen Feinschliff, genauso wie alles andere auch.» Trotz dieser symbolischen Geste bleibe sie zuversichtlich für die Zukunft ihrer Ehe. Haftbefehl selbst hat auf einem Konzert verkündet, inzwischen clean zu sein. Dies könnte ein wichtiger Schritt zur Überwindung der Krise sein. Nina Anhan zeigt sich optimistisch: «Es wird der Tag kommen, an dem ich mich wieder voll und ganz zu unserer Ehe bekennen kann. Ich spüre das.»
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen