Darum trägt Haftbefehls Frau ihren Ehering nicht mehr

Deutschrapper Haftbefehl beherrscht weiterhin die Schlagzeilen. In der Netflix-Doku kommt auch Ehefrau Nina zu Wort. Ein neues, nachträgliches Interview macht jetzt klar: Die Exzesse ihres Mannes haben sich auch auf die Beziehung ausgewirkt.

1/5 Die Netflix-Doku über Haftbefehl ist weiterhin in aller Munde. Foto: Albin Tasholli

Darum gehts Netflix-Doku über Haftbefehl zeigt Drogensucht und Beziehungskrise

Ehefrau Nina Anhan bleibt trotz Herausforderungen zuversichtlich für die Zukunft

34-jährige Mutter legt Ehering ab, hofft auf Überwindung der Krise Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

In den letzten Wochen kam man kaum um «Babo – die Haftbefehl-Story» herum. Die Netflix-Doku pulverisierte Streaming-Rekorde, schockierte, lancierte Debatten. Der Film über Haftbefehl (39) zeigt schonungslos das langjährige Drogenproblem des deutschen Rappers, der bürgerlich Aykut Anhan heisst. Nebst den schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen ist auch immer wider die Beziehung zu Ehefrau Nina Anhan (34) Thema.

Mittlerweile hat sich Haftbefehls Ehefrau in einem Interview mit RTL zu Wort gemeldet. Sie spricht offen über die Herausforderungen in ihrer Ehe und die Auswirkungen von Haftbefehls Drogensucht auf ihre Beziehung. Trotz der Schwierigkeiten wolle sie an ihrer Liebe festhalten: «Die Leute kennen die Hintergründe nicht. Ich weiss, dass irgendwann alles wieder gut wird – und daran glaube ich», erklärt sie im Gespräch mit Frauke Ludowig (61).

«Es braucht jetzt einen Feinschliff»

Die junge Mutter betont ihre Stärke für die gemeinsamen Kinder und versichert, dass diese von den Drogenexzessen ihres Vaters nichts mitbekommen hätten. Zu Hause sei Aykut Anhan ein liebevoller Vater. Dennoch befindet sich das Paar derzeit in einer Beziehungskrise.

Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass Nina Anhan keinen Ehering mehr trägt. Dazu erklärt sie: «Den habe ich erst mal abgelegt. Er braucht jetzt einen Feinschliff, genauso wie alles andere auch.» Trotz dieser symbolischen Geste bleibe sie zuversichtlich für die Zukunft ihrer Ehe. Haftbefehl selbst hat auf einem Konzert verkündet, inzwischen clean zu sein. Dies könnte ein wichtiger Schritt zur Überwindung der Krise sein. Nina Anhan zeigt sich optimistisch: «Es wird der Tag kommen, an dem ich mich wieder voll und ganz zu unserer Ehe bekennen kann. Ich spüre das.»