Am Rap City 2023 in Zürich: Haftbefehl singt «Wonderwall»
Am Rap City 2023 in Zürich
Haftbefehl singt «Wonderwall»
Der deutsche Rapper Haftbefehl dominiert aktuell mit der Doku über seine Drogenexzesse die Netflix-Charts. Auch ein Aufenthalt in Zürich 2023 wird dort thematisiert.
Publiziert: vor 9 Minuten
