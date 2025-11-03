DE
FR
Abonnieren

Am Rap City 2023 in Zürich
Haftbefehl singt «Wonderwall»

Der deutsche Rapper Haftbefehl dominiert aktuell mit der Doku über seine Drogenexzesse die Netflix-Charts. Auch ein Aufenthalt in Zürich 2023 wird dort thematisiert.
Publiziert: vor 9 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen