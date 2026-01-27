Haftbefehl erntet für seine neue Nase Spott

Darum gehts
- Rapper Haftbefehl zeigt erstmals neue Nase nach Schönheitsoperation
- Fans kritisieren seinen Eingriff, bezeichnen ihn als «Loser Style»
- In sozialen Medien Kommentare voller Spott zur neuen Nase
Monatelang zeigte sich Rapper Haftbefehl (40) in der Öffentlichkeit mit Schal oder Hygienemaske. Der Grund dafür war eine eingefallene Nase, die sogenannte Koksnase. Jahrelang war der Rapper abhängig vom Rauschmittel, was dazu führte, dass sein Riechorgan eingefallen war.
«Aykut will sich bald die Nase operieren lassen. Das ist schon lange geplant», erklärt seine Frau Nina (34) im Dezember gegenüber «Bild». Nun scheint es so weit zu sein und Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heisst, zeigt endlich seine neue Nase.
Haftbefehl wirkt gesünder
In einer inzwischen gelöschten Instagram-Story zeigt seine Frau sich und ihren Ehemann im Auto und siehe da: Haftbefehl sitzt da ganz ohne Gesichtsverhüllung. Zudem sieht er deutlich gesünder aus als noch vor einigen Monaten.
Fans machen sich über ihn lustig
Anstatt sich aber für den Rapper zu freuen, erntet er für seine neue Nase in den sozialen Medien nichts als Spott und Häme. «War seit der gezielten medialen Prominenz seiner Koksflachnase inklusive mysteriösem Auftritt mit Maske am roten Teppich für die Doku klar, dass da eine Beauty-OP folgen wird. Zerstört halt ein bisschen die Authentizität», schreibt ein User etwa auf X. Ein anderer ist sogar der Meinung, dass es sich bei dem Mann im Video gar nicht um den Rapper handle.
Andere stellen an den Pranger, dass er sich überhaupt unters Messer gelegt hat. «Ich finde, wenn man ein krasser Gangster Rapper ist, soll man sich so zeigen, wie man aussieht nach dem Rumgekokse, dann hat man Eier. Und nichts anderes. Das würde von Stärke zeugen. Aber sich zu verstecken, weil man den Kollateralschaden nicht zeigen will, das ist Loser Style», lauten die harschen Worte eines Fans.
Ein weiterer User vergleicht die Nase von Haftbefehl gar mit einer Knollenfrucht: «Kartoffel vorne dran geklebt und mal drauf gehauen. Der Arme tut mir leid, die haben den voll verunstaltet.» Dabei bleibt natürlich die Frage, wie lange die Operation an Haftbefehls Nase her ist und ob er möglicherweise noch mit der Schwellung kämpft.