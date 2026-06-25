Wiz Khalifa hätte eigentlich am diesjährigen Openair Frauenfeld auftreten sollen. Nun musste er jedoch sämtliche Auftritte in Europa absagen. Der Grund ist ein heikler.

Silja Anders Redaktorin People

Wiz Khalifa wäre eigentlich am diesjährigen Line-up von Openair Frauenfeld dabei gewesen. Jetzt musste der Rapper allerdings seinen Auftritt absagen – und damit seine gesamte Europa-Tournee.

«Meine rechtliche Situation ist noch nicht geklärt, daher entschuldige ich mich bei meinen Fans in Europa, aber wir müssen das noch einmal wiederholen, wenn sie nicht versuchen, euren Jungen hinter Gitter zu bringen», heisst es von Seiten des Rappers.

Openair Frauenfeld arbeitet auf Hochtouren an Ersatz

Das Openair Frauenfeld teilt gegenüber Blick auf Anfrage mit: «Wir bedauern diese Absage sehr, arbeiten aber bereits intensiv daran, eine passende Lösung für unser Publikum zu finden. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir diese über unsere offiziellen Kanäle kommunizieren.»

Wiz Khalifa wurde 2024 nach einem Auftritt in Rumänien wegen des Vorwurfs verhaftet, im Besitz von Drogen zum Eigenkonsum zu sein. Im Dezember 2025 wurde er zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt. Da er diese jedoch nie antrat und sich nach wie vor in den USA aufhält, stellte Rumänien einen internationalen Haftbefehl gegen den Rapper aus. Bei einer Einreise nach Europa würde ihm daher nun eine Festnahme drohen. Der Rapper dürfte sich mit seinem Statement auf diesen Fall beziehen.

Das Openair Frauenfeld findet vom 9. bis 11. Juli statt. Wiz Khalifa hätte am letzten Tag am Abend auftreten sollen. Auch der Auftritt von Haftbefehl steht derzeit auf der Kippe. Der Rapper kündigte kürzlich eine Auszeit an. Ob er trotzdem am Openair Frauenfeld auftreten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.