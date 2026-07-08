Justin Bieber wird am 19. Juli bei der Halbzeitshow des WM-Finals im MetLife Stadium in New Jersey auftreten. Die Fifa setzt erstmals auf ein Spektakel im Stil des Superbowls, unterstützt von Global Citizen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Justin Bieber tritt bei Halbzeitshow des WM-Finals am 19. Juli auf

Weitere Stars wie Shakira, Madonna und Coldplay ebenfalls angekündigt

Elfminütige Show sammelt Spenden für Bildungsprojekte zugunsten von Kindern

Daniel Macher Redaktor News

Noch mehr Starpower für den WM-Final: Der Fussball-Weltverband Fifa hat bestätigt, dass auch der kanadische Pop-Superstar Justin Bieber (32) bei der Halbzeitshow des Endspiels am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York auftreten wird. Bereits am vergangenen Wochenende brodelte es in der Gerüchteküche um mögliche Verhandlungen zwischen dem Sänger und der Fussballorganisation.

Damit wächst das ohnehin hochkarätige Aufgebot für die erstmals in diesem Umfang geplante Halbzeitshow eines WM-Finals weiter an. Wie Medien übereinstimmend berichten, soll Bieber während der rund elfminütigen Show gemeinsam mit weiteren internationalen Musikgrössen auf der Bühne stehen.

Neben dem zweifachen Grammy-Gewinner wurden auch der nigerianische Afrobeats-Star Burna Boy (35), der venezolanische Stardirigent Gustavo Dudamel (45), die britische Erfolgsband Coldplay sowie ein Grundschulchor aus New York angekündigt. Die entsprechenden Informationen wurden von der Fifa und der Hilfsorganisation Global Citizen veröffentlicht.

Namen wie beim Superbowl

Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass auch die Popikonen Shakira (49) und Madonna (67) sowie die südkoreanische Erfolgsband BTS Teil des Programms sein sollen. Als kreativer Kurator der Show fungiert Coldplay-Frontmann Chris Martin (49), der die musikalische Gestaltung mitverantwortet.

Produziert wird die Halbzeitshow von Global Citizen in Zusammenarbeit mit der Fifa. Neben der Unterhaltung verfolgt das Projekt auch einen wohltätigen Zweck: Mit der weltweiten Aufmerksamkeit rund um den Final sollen Spenden für Bildungsprojekte zugunsten von Kindern gesammelt werden.

Das Endspiel findet im MetLife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey statt. Das Konzept der Halbzeitshow orientiert sich klar am Vorbild des Superbowl, dem Final der amerikanischen Football-Liga NFL. Dort gehören spektakuläre Auftritte internationaler Musikstars seit Jahren fest zum Programm. Nun setzt auch die Fifa beim grössten Spiel des Turniers auf ein ähnliches Spektakel.