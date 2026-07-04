Sehen Fans Justin Bieber bald an der Seite von Madonna, Shakira und BTS? Angeblich führt der Sänger Verhandlungen über einen Auftritt beim WM-Finale.

Justin Bieber könnte beim WM-Finale auf der Bühne stehen

Justin Bieber könnte beim WM-Finale auf der Bühne stehen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Justin Bieber könnte bei WM-Finale am 19. Juli auftreten

Halbzeitshow mit Madonna, Shakira, BTS, kuratiert von Coldplays Chris Martin

Global Citizen will 100 Millionen USD für Bildung und Fussball sammeln

Justin Bieber (32) könnte schon bald auf einer der grössten Bühnen der Sportwelt stehen. Wie das US-Promiportal «TMZ» berichtet, soll sich der Sänger angeblich bereits in Verhandlungen über einen Auftritt beim Finale der Fussball-Weltmeisterschaft befinden.

Bestätigen sich die Gerüchte, würde Justin Bieber bei der ersten Halbzeitshow eines Fussball-WM-Finales auf die bereits zuvor angekündigten Co-Headliner Madonna (67), Shakira (49) und die südkoreanische Boygroup BTS treffen. Das Endspiel des Turniers findet am Sonntag, dem 19. Juli, im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey (USA) statt.

Chris Martin sorgt für Unterhaltung

Kuratiert wird das Programm der Final-Halbzeitshow von keinem Geringeren als Coldplay-Frontmann Chris Martin (49). Der Brite stellte sich dafür in einem Ankündigungsvideo auf der Coldplay-Instagramseite gemeinsam mit Figuren aus der «Sesamstrasse» und den Muppets vor die Kamera – inklusive eines Cameo-Auftritts von BTS.

Auf die Frage der «Sesamstrassen»-Figur Elmo, was eine Halbzeitshow eigentlich sei, antwortete Martin: «Es wird gesungen, es wird getanzt, es gibt Musik, und es ist die Chance, zu zeigen, wie grossartig all die verschiedenen Menschen sind.»

Hinter der Show steckt jedoch mehr als reines Entertainment. Produziert wird das Spektakel von der gemeinnützigen Organisation Global Citizen, die 100 Millionen US-Dollar einsammeln will, um Kindern weltweit besseren Zugang zu Bildung und Fussball zu ermöglichen. Die FIFA wird einen US-Dollar aus jedem verkauften Ticket der WM-Endrunde an den Fonds spenden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) hatte die Halbzeitshow bereits bei einem WM-Event im März 2025 angekündigt. «Dies wird ein historischer Moment für die FIFA-Weltmeisterschaft sein und eine Show, die dem grössten Sportereignis der Welt gerecht wird», erklärte Infantino damals.

Justin Bieber liebt die NHL

Justin Bieber hat unterdessen gerade bei einem anderen Sportevent einen Auftritt gefeiert. Beim NHL Draft 2026 – also der Veranstaltung, bei der sich die Franchises der nordamerikanischen Eishockeyliga die Rechte an Nachwuchsspielern sichern – sorgte Bieber für einen Überraschungsmoment. Der Sänger betrat Ende Juni in Buffalo, New York (USA) die Bühne, um für seinen kanadischen Lieblingsclub, die Toronto Maple Leafs, den ersten Pick des Abends zu verkünden. Bieber ist selbst Kanadier.

Sichtlich gut gelaunt und mit breitem Lächeln winkte er ins Publikum. Nachdem er NHL-Commissioner Gary Bettman (74) umarmt hatte, folgte die eigentliche Aufgabe. «Mr. McKenna, wir würden Sie gerne für die Toronto Maple Leafs einziehen», sagte der Musiker und holte damit den 18-jährigen Gavin McKenna auf die Bühne.