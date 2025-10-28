Popstar Justin Bieber äussert sich auf Twitch zu Untreue in Beziehungen. Der Sänger nutzt die Plattform mittlerweile regelmässig für Einblicke in seinen Alltag.

1/5 Justin Bieber verkündete letzte Woche, dass er ab jetzt öfter streamen wird. Foto: GC Images

Darum gehts Justin Bieber äussert sich auf Twitch zu Betrügen in Beziehungen

Bieber vergleicht flüchtige Gedanken an Begierde mit Ehebruch

Tausende Zuschauer verfolgten Biebers ersten Twitch-Stream Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Justin Bieber (31) überraschte seine Fans, als er am 22. Oktober das erste Mal auf der Streaming-Plattform Twitch live ging. Der Sänger kündigte an, ab sofort öfter aus seiner eigenen, gigantischen Halle zu streamen. Schon in einem seiner ersten Streams äusserte sich der Musiker zu einem umstrittenen Thema: Untreue – und wo für ihn die Grenze beginnt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der junge Vater vertritt die Meinung, dass schon der flüchtige Gedanke an Begierde gleichbedeutend mit Fremdgehen selbst sei – und vergleicht es sogar mit Ehebruch. «Wenn du auch nur eine Frau mit Lust ansiehst, ist es dasselbe, als würdest du es wirklich tun», so Bieber. Er untermauert seinen Standpunkt mit einem weiteren Vergleich: «Wenn ein Mann mit Wut behandelt wird, ist es dasselbe, wie einen Mann zu töten.»

Was sagen Fans dazu?

Biebers Ansichten lösten auf der Plattform X sofort harsche Reaktionen aus. Viele Nutzer sind skeptisch: «Es ist biologisch normal, in einer Beziehung Anziehung zu anderen zu empfinden. Der entscheidende Unterschied liegt nicht im Gedanken, sondern in der Reaktion auf diesen Impuls», schreibt ein Nutzer.

Andere Fans sind einfach nur glücklich über die Nähe zu ihrem Idol. Dass der Kanadier nun streamt, ist eher untypisch angesichts seiner bisherigen Medienpräsenz. An der Halle, aus der der Musiker live geht, wurde anscheinend nicht gespart: Der Ort gleicht einem Vergnügungspark. Sie umfasst eine massive Indoor-Anlage mit einem Basketballfeld, einem Golfplatz, einer Skateboard-Halfpipe und einem grossen Billardtisch. Hier sieht man den Sänger mit seinen Freunden singen, spielen und sogenannte Deep Talks führen. Schon sein erster Stream zählte Tausende Zuschauer.