Darum gehts
- Justin Bieber kündigt überraschend neues Album «Swag II» für morgen an
- Album-Ankündigung erfolgte über Instagram mit Fotos und kurzen Clips
- «Swag II» ist Biebers achtes Studioalbum und folgt direkt auf «Swag»
Justin Bieber (31) bringt überraschend nochmal ein Album raus. Das, nachdem er erst im Juli nach vier Jahren ein neues Studioalbum veröffentlicht hatte. Dieses trug den Titel «Swag». Mit der neuen Platte kommt nun die Fortsetzung, «Swag II».
Das Überraschungsalbum wurde am Donnerstag vom Kanadier selbst auf Instagram angekündigt und er postete mehrere Clips und Bilder innerhalb weniger Stunden. Auf Social Media schreibt der Sänger am Donnerstag: «Swag II heute um Mitternacht». Für die Fans in der mitteleuropäischen Zeitzone bedeutet das aufgrund der Zeitverschiebung zu Los Angeles: Freitagmorgen, 9 Uhr.
Gebäude und Plakatwände machen Werbung
Justin Bieber zeigte auf Instagram, dass er kurz vor Veröffentlichung für sein neues Album ordentlich die Werbetrommel rührte. Auf Gebäudefassaden und Plakatwänden kann man den grossen weissen Schrifzug «Swag II» auf rosafarbenem Hintergrund lesen. Auf einigen Bildern zeigt sich der Superstar mit seinem Sohn Jack (1) und seiner Ehefrau Hailey Bieber (28).
Details zur Trackliste und möglichen Gastauftritten wurden noch nicht bekannt gegeben.
Bei «Swag II» handelt es sich um Justin Biebers achtes Studioalbum. «Swag», das im Juli erschien, erreichte Platz zwei der Billboard 200 Charts.
Während «Swag» stark R&B-orientiert war, soll «Swag II» laut Insiderquellen eher pop-inspiriert sein. Diese musikalische Entwicklung könnte ein positives Zeichen sein, nachdem Bieber in der jüngeren Vergangenheit oft wegen seines Verhaltens und wirrer Aussagen von sich reden machte.
