Gönnt sich Justin Bieber hier im Genfer Hotel einen Joint?

Justin Bieber geniesst seinen Aufenthalt in Genf auf unkonventionelle Weise. Der kanadische Superstar teilt Fotos auf Instagram, die ihn beim Rauchen in seinem Hotelzimmer zeigen. Ist es Cannabis?

1/6 Gönnt sich Justin Bieber in Genf einen Joint? Foto: Instagram / Justin Bieber

Darum gehts Justin Bieber geniesst Zeit in der Schweiz und raucht möglicherweise Cannabis

Bieber teilt Fotos aus Genfer Hotelzimmer beim Rauchen auf Instagram

Saskia Schär Redaktorin People

Justin Bieber (31) geniesst seine Zeit in der Schweiz offenbar in vollen Zügen - wortwörtlich. Also er sitzt nicht in einem gefüllten Zug, sondern gönnt sich einen Lungenzug Gras. Das zumindest deutet der neuste Instagram-Post des kanadischen Superstars an.

Dabei zeigt er eine ganze Reihe von Bildern, die ihn auf dem Fensterbank sitzend in seinem Hotelzimmer im Four Seasons in Genf zeigt, wie am im Hintergrund erkennbaren Schriftzug «Golay Fils & Stahl» zu sehen ist. Dieser prangt nämlich genau vis-à-vis des Hotels. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Bieber sich etwas zum Rauchen dreht, es anzündet und genüsslich daran zieht. Es könnte sich natürlich auch um eine reguläre, selbstgedrehte Zigarette handeln. Doch es ist bekannt, dass Bieber gerne mal Cannabis konsumiert.

Ausflug nach Le Brassus ins Museum

Im Gegensatz zu Kalifornien ist Cannabis mit einem THC-Gehalt von über 1 % in der Schweiz verboten. Der Besitz von weniger als 10 Gramm zum Eigenkonsum gilt rechtlich nicht als Straftat, kann jedoch mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken geahndet werden – je nach Kanton unterschiedlich streng gehandhabt.

Wer das Bild aufgenommen hat und ob gar seine Frau Hailey Bieber hinter der Kamera stand, ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass sich Bieber als grosser Fan der Schweiz zeigt und die Schönheit Genfs kaum fassen konnten. Am Mittwoch hat sich das Ehepaar zu einem Ausflug nach Le Brassus im Kanton Waadt aufgemacht, wo sie gemeinsam das Museum des Schweizer Luxusuhren-Herstellers Audemar Piguet betrachtet haben. Einblicke davon teilte Hailey Bieber auf ihren Instagram-Account.