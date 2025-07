Justin Bieber verbringt glückliche Tage in der Schweiz. Er düst unerkannt mit dem E-Trotti durch Genf, shoppt Luxusuhren und singt zum Abschluss auf dem Balkon seines Luxushotels.

1/14 Unten das nächtliche Genf, oben auf dem Balkon singt Justin Bieber ein Liedchen für die Schweizer Stadt. Foto: Instagram/lilbieber

Er rollt auf einem E-Trotti wie ein ganz normaler Tourist über die Mont-Blanc-Brücke in Genf und kann es kaum fassen, wie sich ihm die Schweiz präsentiert. «Das ist verrückt, Wahnsinn – es ist so schön hier», schwärmt Superstar Justin Bieber (31) bei seiner Fahrt in Richtung Innenstadt.

Danach geht es für den Superstar und seine Ehefrau Hailey Bieber (28) weiter nach Le Brassus im Kanton Waadt. Dort besuchen die beiden das Museum der Schweizer Uhrenmarke Audemars Piguet. Die Kosmetik-Unternehmerin postet auf Instagram ein Bild einer goldenen AP-Uhr. Ob sie sich diese gekauft oder nur so fotografiert und hochgeladen hat, ist nicht bekannt.

Wie glücklich ihn die Schweizer Auszeit macht, zeigt sich spätestens am Abend nach dem ereignisreichen Tag, als Justin Bieber von seinem Balkon Luxushotels Four Seasons Hotel des Bergues Geneva ein Ständchen vom Balkon in den Genfer Nachthimmel singt. Ob man ihn auf der Strasse unter ihm hörte, ist fraglich. Fakt ist: Seine Fans auf Instagram sind auf jeden Fall begeistert.

Justin Bieber teilt auf seinem Instagram-Account fleissig Bilder vom gemeinsamen Schweiz-Trip. So lässt sich der kanadische Sänger unter anderem auf einer Schaukel ablichten. Zwar sind die Kommentare ausgeschaltet, doch schon nach wenigen Minuten erhalten die Bilder Hunderttausende von Likes.

Noch kurz zuvor hatte Justin Bieber mit Ehefrau Hailey einige Tage im Nobelort Port d’Andratx auf Mallorca verbracht und auch dort frei und unbeschwert an der Strandpromenade flaniert. Von Sicherheitsleuten um ihn herum keine Spur. Von seiner ihm oft angedichteten angeschlagenen psychischen Verfassung war auf den Fotos und Videos nichts zu erkennen. Auch das Video aus Genf zeichnet ein gutes und vor allem gesundes Bild des Musikers – er wirkt erholt und bei sich. Vor allem aber ist er hin und weg von der Schönheit der Schweiz.

Was Justin Bieber in die Schweiz führt, ist unklar. Auftritte hat er hier auf jeden Fall keine geplant. Es scheint, als würde er bei uns einfach seine Batterien aufladen wollen. Oder sucht er vielleicht sogar ein neues Zuhause bei uns? Wie mehrere US-amerikanische Medien berichten, liebäugeln Justin und Hailey Bieber nämlich mit einem Umzug nach Europa.

Eine als Immobilienmakler identifizierte Quelle sei von den Biebers kontaktiert worden und beschreibt deren Vorhaben folgendermassen: «Sie wollen wieder ein einfacheres Leben führen.» Ein «langsameres Lebenstempo» soll den beiden helfen, «sich in einer ruhigeren Umgebung wieder zu verbinden», sagt der Insider gegenüber «The US Sun». Das Ziel wäre es, die meiste Zeit des Jahres dann in ihrem neuen, europäischen Zuhause zu verbringen.

US-Superstars lieben die Schweiz

Bieber ist nicht der erste Superstar, dem die Schweiz die Sprache verschlägt. Auch Will Smith (56), der im August 2024 einen Spaziergang durch Zürich machte, kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. «Das ist fantastisch. Ich komme nie dazu, einfach so durch eine Stadt zu laufen», waren damals seine Worte.