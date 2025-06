Justin Bieber soll seit mindestens drei Monaten seine Kirche in Beverly Hills nicht mehr besucht haben. Es soll Spannungen mit Pastor Judah Smith und Vorwürfe einer kultähnlichen Atmosphäre in der Kirchengemeinde geben.

Hat sich der gläubige Justin Bieber (31) von der Religion abgewandt? Seit mindestens drei Monaten soll der Popstar seine langjährige Kirche in Beverly Hills nicht mehr besucht haben.

Zuletzt wurde Bieber im März dieses Jahres mit Ehefrau Hailey (28) bei einem Besuch der Churchome, einer überkonfessionellen Kirche in Beverly Hills, gesehen. Seither ist er dort jedoch nicht mehr aufgetaucht, wie «TMZ» berichtet.

Kultartige Atmosphäre in Biebers Kirche

Grund könnten Spannungen rund um den berüchtigten Pastor Judah Smith (46) sein, der mit Vorwürfen einer sektenartigen Atmosphäre der Institution kämpft, wie Insider behaupten.

Bieber soll Judah Smith sehr nahestehen – der Pastor ist seit Jahren der spirituelle Berater Biebers. Diese Nähe hat angeblich zu Spannungen zwischen Bieber und seinem besten Freund Ryan Good geführt, der auch Biebers Trauzeuge war. Laut Quellen hat Bieber seit einem Jahr nicht mehr mit Good gesprochen. So hat Good die Kirche bereits vor einem Jahr verlassen und war besorgt um seinen Freund Bieber – aufgrund der angeblichen «sektenartigen Kultur» in der Churchome.

Pastor deutet Probleme an

Bei einem kürzlichen Gottesdienst in Beverly Hills deutete Pastor Smith Probleme der Kirche in einer ausschweifenden Predigt an. Er entschuldigte sich für seine Verspätung und sprach darüber, dass Freunde sich um ihn sorgten: «Kürzlich haben mich viele Leute gefragt, ob es mir gut geht», gab Smith zu. «Was auf den ersten Blick eine wunderbare Sache ist, oder? Eine Nachricht: ‹Hey, gehts dir gut?›. Das Problem ist, wenn sie sich häufen, fange ich an, mich zu fragen: ‹Warte, geht es mir gut?›»

Bieber war bei dem Gottesdienst nicht anwesend. Ein Kirchgänger sagte gegenüber «The Sun»: «Er ist ein grosser Promi, er hat einen vollen Terminkalender. Und nicht zu vergessen die gesundheitlichen Probleme, die er durchmacht.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Biebers Verbindung zu geistlichen Beratern Probleme in seinem Privatleben verursacht. Zuvor musste er sich von Hillsong und dem in Ungnade gefallenen Pastor Carl Lentz distanzieren, der im November 2020 entlassen wurde – wegen «Führungsproblemen und Vertrauensbrüchen sowie moralischer Verfehlungen».

In den letzten Monaten hat Justin Bieber seine Fans mit öffentlichen Wutausbrüchen und emotionalen Instagram-Posts besorgt, inmitten angeblicher Turbulenzen in seiner Ehe mit Hailey.