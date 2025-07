Fans raten Justin Bieber zum Umzug in die Schweiz

So glücklich wie in Genf haben die Fans Justin Bieber schon ewig nicht mehr gesehen. Für sie ist klar: Dafür verantwortlich ist die schöne Schweiz. Er solle sofort hierher ziehen.

Darum gehts Justin Bieber geniesst Genf. Fans hoffen auf Umzug in die Schweiz

Schweiz biete Diskretion und Ruhe für Prominente wie Bieber

Die Videos, Fotos und Social-Media-Posts der letzten Monate warfen kein gutes Licht auf Justin Bieber (31). Der Superstar aus Kanada wirkte angeschlagen, müde, gestresst, teilweise sogar verwirrt. Doch in seinem neusten Tiktok- und Instagram-Post ist er wie ausgewechselt. Frisch, gesund und vor allem glücklich rollt er auf einem E-Trotti durch Genf und schwärmt in den höchsten Tönen von der Stadt am gleichnamigen See. «Das ist verrückt, Wahnsinn – es ist so schön hier», frohlockt er.

Justin Biebers Glücksmomente in der Schweiz machen auch seine Fans froh. «Dich so ungestört und sorgenfrei auf der Strasse zu sehen, macht mich glücklich», schreibt eine Followerin auf Instagram. Viele bieten ihrem Idol Reisetipps an und sagen, dass sie ihm gerne Land und Leute zeigen wollen – noch mehr empfehlen ihm, doch gleich in die Schweiz zu zügeln.

«Wir Schweizer lassen Stars in Frieden»

Paparazzi sind Justin Bieber in seiner Wahlheimat USA ein Dorn im Auge, immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und den ungeliebten Fotografen.

Das sei in der Schweiz nicht so, versichern ihm Fans auf Instagram. «Wenn du Ruhe willst, dann bist du bei uns genau richtig! Wir lassen Stars in Frieden», schreibt ihm eine Anhängerin. Die Schweiz sei ausserdem das perfekte Land für ihn, um wieder Energie zu tanken. Und zwar mit Hilfe der Kraft der Berge und von Schokolade, heisst es weiter.

Die Vermutung der Fans, die Schweiz sei das perfekte Land für Justin Bieber, bestätigen auch die Profis von Schweiz Tourismus. «Prominente fühlen sich wohl in der Schweiz, gerade auch aufgrund der hohen Diskretion, mit der ihnen die Schweizer Bevölkerung begegnet», schreibt Schweiz-Tourismus-Mediensprecher André Aschwanden auf Anfrage von Blick.

Die Schweiz als perfekter Bi(e)berbau

Die Hoffnung der Fans auf einen Umzug von Justin Bieber in die Schweiz ist gar nicht mal so illusorisch. Einige US-Medien spekulieren seit längerem darüber, dass der Superstar mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) und Sohn Jack Blues (11 Monate) mit einem neuen Wohnsitz in Europa liebäugelt. Nach seiner überaus positiven Erfahrung in Genf stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, dass die Schweiz zum neuen Bi(e)berbau wird.