Justin Bieber veröffentlicht erstes Album seit vier Jahren

21 Songs auf dem Album, inklusive viraler Momente und Familienaufnahmen

Vier Jahre lang mussten Beliebers auf ein neues Album ihres Idols warten – am Freitag ist es endlich so weit: Justin Bieber (31) veröffentlicht «Swag», das siebte Studioalbum. Auf insgesamt 21 Songs lässt der Weltstar grosse Namen, wie Gunna und Sexyy Red sowie Gospel-Legende Marvin Winans rappen und singen.

Was sich die vergangenen Monate im Leben des Stars abspielte, spiegelt sich im Album wider: Mit «Standing On Business» bezieht er sich etwa auf ein Video, in dem er mit Paparazzi interagiert, das in den vergangenen Monaten viral ging. Im Song «Butterflies» ist zu Beginn ein Ausschnitt aus einer weiteren viralen Interaktion mit Paparazzi zu hören, in der der Sänger «Money, Money, Money» sagt.

Zwei grosse Projekte in nur einer Woche

Es ist eine aufregende Woche für Bieber: Am Donnerstag launchte der kanadische Superstar zunächst seine neue Modelinie «Skylrk» mit Hoodies, Slides und Sonnenbrillen und streute am Nachmittag Hinweise auf das eigentliche Highlight.

Bereits am Vormittag kursierten weltweit mysteriöse Schwarz-Weiss-Billboards, etwa in Los Angeles, Atlanta und sogar Reykjavík. Sie zeigten Bieber mit dem Schriftzug «SWAG» – viele vermuteten sofort ein musikalisches Comeback. Bieber bestätigte dies kurz darauf via Instagram und postete zudem ein Video vom Times Square in New York, das die 20 Titel des Albums offenbarte (ein Bonus-Track folgte später). Auch private Aufnahmen waren Teil des Album-Artworks: Zu sehen ist der Sänger mit seiner Ehefrau Hailey (28) und dem gemeinsamen Sohn Jack Blues.

Die Album-Kampagne wurde von derselben Fotografin geknipst wie die von Kendrick Lamars (38) «Mr. Morale & the Big Steppers». Die Rede ist von Renell Medrano, die bei Kendrick Lamar ebenfalls eine intime Familienszene fotografierte.

Erstes Album seit krankheitsbedingter Auszeit

Mit «Swag» knüpft Bieber an sein 2021 erschienenes Erfolgsalbum «Justice» an, das mit Hits wie «Peaches» Platz 1 der US-Charts erreichte. Die anschliessende «Justice World Tour» musste er 2022 aus gesundheitlichen Gründen abbrechen – seither war es musikalisch ruhig um den Kanadier geworden. Lediglich ein Gastauftritt bei SZA sorgte Anfang des Jahres für Aufmerksamkeit.

Jetzt ist Justin Bieber mit voller Power zurück und beweist mit «Swag», dass er musikalisch experimentierfreudig bleibt und seine R&B-Wurzeln feiert. Fans dürfen sich offenbar auf mehr freuen: Laut Insidern ist ein weiteres, poplastigeres Album bereits in Arbeit.