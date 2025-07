Justin Bieber hat am Sonntag 15 Fotos neu auf Instagram hochgeladen. Und die versetzen Fans in Besorgnis: Wo er bei einem Foto noch mit Söhnchen Jack Blues spielt, sieht man ihn auf den nächsten Bildern Marihuana rauchen.

Einzelne Fotos des Sängers lassen seine Fans um ihn besorgt sein

In seinem jüngsten Instagram-Beitrag liegen sich Justin (31) und Hailey Bieber (28) tief in den Armen. «Mein für immer und immer», heisst es unter dem Foto vor romantischer Sonnenuntergang-Kulisse. Auf den ersten Blick scheint es dem Weltstar, um den sich in den letzten Monaten Gerüchte um gesundheitliche Probleme rankten, besserzugehen.

Dennoch sind seine Fans – die «Belieber» – in Sorge. Grund dafür sind die anderen 14 Posts, die Justin Bieber am Sonntag abgesetzt hat: Wo der Musiker bei einem Foto noch von einem «Detox» spricht, ist er auf den nächsten Bildern beim Kiffen zu sehen.

Fans: Bieber sollte mehr Zeit mit Sohn verbringen

Zunächst zeigt sich der Sänger im Musikstudio mit verschiedenen Produzenten. Auch postet er Schnappschüsse mit anderen Künstlern, wie beim Facetime-Call mit Rapper Jaden Smith (26) oder auf der Couch neben Rapperin Sexyy Red (27). Neue Musik dürfte die Fans freuen: Immerhin hat Justin Bieber seit «Justice» (2021) kein Album mehr veröffentlicht.

Was die Fans allerdings beunruhigt, sind die neuen Fotos des Sängers beim Kiffen. In Kalifornien, wo Bieber lebt, ist der Konsum vor Marihuana zwar legal, dennoch sind sich die Belieber grösstenteils einig: Der junge Vater setze die falschen Prioritäten. So schreibt ein Fan: «Du hast Frau und Sohn. Geh und sammle Erinnerungen mit ihnen. Lass die Zeit nicht verschreiben, ohne für ihn da zu sein. Die Zeit wird schnell vergehen, sie werden schnell erwachsen. Hör auf, Zeit mit Partys und Freunden zu verschwenden.»

In einem kurzen Videoclip zeigt sich Bieber dann mit seinem Sohn Jack Blues. Papa Bieber sitzt mit dem Kleinen am Boden, spielt mit ihm und strahlt über beide Ohren. Unter den Beitrag setzt Bieber Emojis mit Herz-Augen.

Will Justin Bieber jetzt entgiften?

Auf einem Selfie zeigt Justin Bieber wieder einmal sein Gesicht. Unter das Foto schreibt er «Detox», die Abkürzung des englischen «detoxification», was Entgiftung bedeutet. Auf den Fotos hat Justin Bieber Schweissperlen auf der Stirn, guckt schläfrig in die Kamera und zwingt sich auf einem Schnappschuss zu einem Lächeln. Wovon Justin Bieber sich entgiften will, verrät er aber nicht.

Auch hier hinterlassen Nutzer ihre Meinungen und Ratschläge in den Kommentaren: «Es ist traurig zu sehen, wie er um Hilfe schreit und die Leute es nicht sehen.» Und: «Justin, gib nicht auf, wir werden alle gebrochen und auch wir werden wieder stärker sein als vorher. Lebe einfach für dich selbst und versuche, dich selbst immer wieder zu lieben. Du wirst dich wieder gut fühlen, gib dich nur nicht auf.»

Vor knapp drei Wochen hat Bieber seine Fans gebeten, ihm keine Nachrichten mehr zu seiner Gesundheit zu schreiben. «Hört auf, zu fragen, ob es mir gut geht. Eure Sorge wirkt nicht fürsorglich, sondern nur bedrückend.»