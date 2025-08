1/10 Justin Bieber hat das Wochenende mit Schiessen verbracht. Foto: Instagram / lilbieber

Darum gehts Justin Bieber postet Fotos mit Waffen und sorgt für Kontroverse

Fans kritisieren Biebers Verhalten, Kleidung und Körperhaltung

Saskia Schär Redaktorin People

Justin Bieber (31) gönnt sich nach seiner Auszeit in der Schweiz bereits die nächste Pause. Diese verbringt er mit seinen Jungs im Wald – beim Schiessen und Musizieren. Auf Instagram zeigt sich Bieber gleich in mehreren Posts mit unterschiedlichen Waffen. Viele seiner Fans lässt er damit in Sorge zurück. «Das Letzte, was dieser Typ braucht, ist eine Waffe in seinen Händen», «Was ein verlorener, kleiner Junge er ist – traurig» oder auch «Seine Frau hat ihm noch immer nicht die Hilfe geholt, die er braucht» sind beispielsweise zu lesen.

Ein anderer Kommentarschreiber meint, «Drogen, Depressionen und Waffen sind kein guter Mix», während ein weiterer User ironisch hinzufügt: «Oh, fantastisch, er spielt nun mit Waffen». Der kanadische Popsänger hat sich mehrfach öffentlich zu seinen psychischen Problemen geäussert, von Depressionen und Angstzuständen gesprochen. Das «Spiel mit den Waffen» findet mutmasslich auf einer sogenannten Shooting-Ranch statt.

Nebst der Kritik für seine Waffenbilder gibt es auch jene für seine Haltung. «Richte deinen Rücken» oder «Haltung eines Gipfelis», meinen die Fans dazu. Andere wundern sich über die Kleiderwahl des Sängers. So ist er oben ohne mit Slippern und einer knielangen Trainerhose zu sehen. «Mit Hausschuhen eine Waffe in der Wildnis entladen. Was geht hier ab?», wundern sich die einen, während die anderen anmerken, dass er aussehe wie «jeder Obdachlose, Drogensüchtige in meiner Nachbarschaft». Dies alles zusammengenommen, bleibt einem User nur eine Frage: «Bro, was zur Hölle machst du da?»

«Schusswaffen retten mehr Leben als alles andere!»

Unter seinen 294 Millionen Instagram-Followern sind auch zahlreiche Leute zu finden, die beim Anblick von Bieber und Waffen feuchte Augen bekommen. Kommentare wie «Jawohl. Bieber bringt die Waffen-Kultur zurück», «Nun, das ist mal ein Weg, einen Nachmittag zu verbringen!», «Zuerst Golf ... jetzt Waffen ... Dieser neue Weg gefällt mir! Willkommen, Biebs, willkommen!» oder «Endlich, Justin macht Männer-Sachen» sind unter dem Beitrag zu finden und natürlich darf auch ein solcher nicht fehlen: «Wer auch immer wegen Schusswaffen weint, ist lächerlich! Zeigt endlich Rückgrat! Schusswaffen retten mehr Leben als alles andere! Weiter so! Das Recht auf den zweiten Verfassungszusatz gilt immer!»