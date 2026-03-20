Bei der Oscars-Afterparty von Beyoncé und Jay-Z soll es zu einem heftigen Streit zwischen Usher und Justin Bieber gekommen sein. Laut Augenzeugen habe es beinahe eine Schlägerei gegeben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Justin Bieber und Usher gerieten an Beyoncé-Party nach den Oscars in Streit

Insider: Usher konfrontierte Bieber mit «Energie und Wut», Grund unklar

Letztes gemeinsames Auftreten der beiden Stars war 2022 in Idaho War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Hinter den Kulissen der diesjährigen Oscars soll es zu einer hitzigen Auseinandersetzung gekommen sein. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, seien Justin Bieber (32) und Usher (47) an der Oscar-Afterparty Beyoncé und Jay-Z in einen heftigen Streit verwickelt gewesen.

Ein Insider erzählt dem Portal, dass Usher mit «Energie und Wut» auf Justin Bieber zugegangen sei. Die Situation wurde als «intensiv» beschrieben. Beinahe sei es zu einer Prügelei gekommen. Was den Streit ausgelöst hat, bleibt unklar. Ein Insider behauptet, Justin sei «immer unhöflich zu Usher» gewesen. Offenbar sollen die beiden schon seit längerer Zeit nicht gut aufeinander zu sprechen sein.

Die Party, die am Sonntagabend nach der Oscar-Verleihung stattfand, war ein absolutes Star-Event. Zu den Gästen zählten unter anderem Taylor Swift (36), Travis Kelce (36), Michael B. Jordan (39), Ryan Coogler (39), Timothée Chalamet (30), Kylie Jenner (28), Emma Stone (37), Megan Fox (40) und viele mehr. Auch Justins Ehefrau, Hailey Bieber (29), war anwesend.

Usher war sein Mentor

Insbesondere Justin Bieber scheint sich zunehmend von früheren Weggefährten zu distanzieren. Usher hat einen wesentlichen Anteil am Erfolg von Justin Bieber. Er erkannte früh sein Talent und vernetzte ihn mit den grossen Persönlichkeiten im Musik-Business, unter anderem auch mit Skandal-Rapper Sean «Diddy» Combs (56).

Das letzte Mal wurden Usher und Justin Bieber im Jahr 2022 gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen – bei einem Ausflug zum Coeur d'Alene Lake in Idaho. In Umfeld von Bieber wird berichtet, dass er sich in den letzten Jahren zunehmend abschottet.

Dabei hat Usher immer wieder betont, wie viel ihm sein ehemaliger Schützling bedeutet. Im Februar 2024 sprach der R&B-Sänger in einem Interview mit der «Breakfast Club»-Show darüber, dass er sich gewünscht hätte, mit Bieber beim Super Bowl aufzutreten. «Ich ehre und respektiere meinen Bruder. Ich glaube, er möchte momentan einfach eine andere Geschichte erzählen, und das verstehe ich», erklärte Usher damals. «Aber wir hatten ein kurzes Gespräch, und wir werden in Zukunft etwas anderes zusammen machen. Es gibt keine bösen Gefühle oder so.»