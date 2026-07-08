Englands Jubel-Pechvogel meldet sich aus dem Spital

Während sich England auf das Viertelfinal-Duell am Samstag um 23 Uhr Schweizer Zeit gegen Norwegen einstellt, weilt ein englischer Nationalspieler im Spital. Jordan Henderson (36) hat sich nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Mexiko beim Jubeln den Unterarm gebrochen und musste sich einer Operation unterziehen.
Aus dem Spital in Kansas City teilt er nun ein Foto auf Instagram und schreibt dazu: «Die Operation ist geschafft! Jetzt machen wir uns bereit für das grosse Ereignis am Samstag». Dabei bedankt sich Henderson bei den Chirurgen, die ebenfalls auf dem Bild zu sehen sind.
Henderson bleibt in den USA
Der englische Verband teilt mit, dass Henderson seine Regeneration im Teamhotel in Kansas City fortsetzen wird. Ausser zu einem Kurzeinsatz von sechs Minuten im Gruppenspiel gegen Panama kam der Mittelfeldspieler vor seiner Verletzung bei dieser WM nicht zum Einsatz. Ob der lädierte Engländer die Mannschaft nach Miami, wo der Viertelfinal stattfindet, begleitet, bleibt noch offen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0