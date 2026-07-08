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Henderson stürzt und muss mit Trage vom Platz
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Video zeigt Unfall:Henderson stürzt und muss mit Trage vom Platz

«Operation ist geschafft»
Englands Jubel-Pechvogel meldet sich aus dem Spital

Nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Mexiko hat sich Jordan Henderson beim Jubeln den Unterarm gebrochen. Der Mittelfeldspieler musste operiert werden und gibt in den Sozialen Medien ein Update.
Publiziert: 08.07.2026 um vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: 08.07.2026 um vor 37 Minuten
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Jordan Henderson (M.) jubelt über den Achtelfinal-Sieg gegen Mexiko.
Foto: Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Während sich England auf das Viertelfinal-Duell am Samstag um 23 Uhr Schweizer Zeit gegen Norwegen einstellt, weilt ein englischer Nationalspieler im Spital. Jordan Henderson (36) hat sich nach dem Achtelfinal-Sieg gegen Mexiko beim Jubeln den Unterarm gebrochen und musste sich einer Operation unterziehen. 

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Aus dem Spital in Kansas City teilt er nun ein Foto auf Instagram und schreibt dazu: «Die Operation ist geschafft! Jetzt machen wir uns bereit für das grosse Ereignis am Samstag». Dabei bedankt sich Henderson bei den Chirurgen, die ebenfalls auf dem Bild zu sehen sind. 

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Henderson bleibt in den USA

Der englische Verband teilt mit, dass Henderson seine Regeneration im Teamhotel in Kansas City fortsetzen wird. Ausser zu einem Kurzeinsatz von sechs Minuten im Gruppenspiel gegen Panama kam der Mittelfeldspieler vor seiner Verletzung bei dieser WM nicht zum Einsatz. Ob der lädierte Engländer die Mannschaft nach Miami, wo der Viertelfinal stattfindet, begleitet, bleibt noch offen. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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England
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