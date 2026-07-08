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Das steckt hinter der Pause
Heute findet kein WM-Spiel statt – was soll ich tun?

Um den Viertelfinalisten eine Pause zu gönnen, legt die WM am Mittwoch einen Ruhetag ein. Blick macht dir vier Vorschläge, was du mit dem freien Abend anstellen kannst.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Heute keine WM? Ojemine!
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nach den Achtelfinals: Heute ist Ruhetag bei der Fussball-WM
  • 96 Spiele bisher, Fans können Pause für alternative Aktivitäten nutzen
  • Tipps: Schlaf nachholen, in die Badi gehen, Achtelfinal von 2014 nachgucken
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Seit am 11. Juni in Mexiko-Stadt der Startschuss fiel, hält die Fussball-Weltmeisterschaft die Welt in Atem. Doch wer einen Tag nach dem historischen Nati-Sieg über Kolumbien den Kalender checkt, stellt mit Schrecken fest, dass heute kein Spiel auf dem Programm steht.

Planungsfehler? Missverständnis? Nein, alles so gewollt. Nach Abschluss der Achtelfinals ist ein Ruhetag eingeplant, damit sich die verbleibenden acht Mannschaften gebührend auf die Viertelfinals vorbereiten können. Doch was machen WM-Süchtige an diesem fussballfreien Tag und Abend? Wir geben dir mehrere Alternativen an die Hand.

Schlaf nachholen

Die wohl naheliegendste Variante, für alle berufstätigen oder schulpflichtigen Nati-Fans. Wer bis zur Penalty-Entscheidung kurz vor 1 Uhr durchgezogen hat und heute den normalen Alltag bestritten hat, wird wahrscheinlich unter Schlafmangel leiden. Den spielfreien Abend nutzen, um im Land der Träume den nächsten Nati-Sieg herbeizuträumen? Es gibt schlechtere Ideen.

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In die Badi gehen

Wer sich die meisten der 96 WM-Spiele auf dem heimischen Sofa angeschaut hat, leidet wohl an einem Vitamin-D-Mangel. Um dem entgegenzuwirken, schlagen wir vor, den Feierabend bis Sonnenuntergang in der Badi oder sonst irgendwo, wo die Sonne scheint, zu verbringen. 

WM-Achtelfinal 2014 nachgucken

Um sich möglichst gut auf den WM-Viertelfinal in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr) gegen Argentinien vorzubereiten, brauchts ein akribisches Videostudium. Den Gegner aus Südamerika kennen Xhaka und Co. bereits von der WM 2014, als Ángel Di María der ganzen Nation in der 118. Minute das Herz brach. Wieso den WM-freien Abend nicht dazu nutzen, sich so richtig heisszumachen auf das nächste Duell mit der Albiceleste?

«FORZA!» hören

Mit Blerim Dzemaili hat einer der Hauptprotagonisten des bitteren Achtefinal-Aus von 2014 die Seiten gewechselt und ist regelmässiger Gast im Fussball-Podcast «FORZA!». Seine Einschätzungen zu den Nati-Spielen, gepaart mit der Expertise von Blick-Fussball-Chef Tobias Wedermann, sind immer eine Hörprobe wert. Auch die «FORZA! XXL», moderiert von Blick-Fussball-Reporter Florian Raz mit Experten wie Ex-Nati-Co-Trainer Giorgio Contini und Nati-Legende Ciriaco Sforza, sind empfehlenswert. Wer noch nicht Fan ist, kann den Fussball für einmal hören, anstatt sehen. 

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Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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