Baschi und Alana Netzer sind Eltern geworden

Baschi und Alana Netzer sind überglücklich: Ihr Sohn Lennon Ron Bürgin wurde am 16. April 2026 in Zürich geboren. Blick sprach mit dem Paar über die Geburt, die ersten Tage danach und das neue Familienglück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Baschi (39) und Alana Netzer (38) wurden Eltern von Lennon Ron Bürgin

Der Junge kam am 16. April 2026 in der Hirslanden-Klinik zur Welt

Lennon wurde fünf Tage vor dem errechneten Termin geboren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Das neue Lebenskapitel bei Baschi (39, bürgerlich Sebastian Bürgin) und Alana Netzer (38) hat begonnen. Die beiden sind Eltern des kleinen Lennon Ron Bürgin geworden. Am 16. April 2026 um 2.27 Uhr kam ihr Spross zur Welt, wie das Paar Blick exklusiv verrät.

Blick: Baschi, wie geht es euch nach der Geburt?

Baschi: Wir sind einfach nur überglücklich. Es fühlt sich an, als wären wir in einer eigenen kleinen Welt angekommen. Hier im Hirslanden werden wir so liebevoll aufgefangen – die Hebammen tragen uns wirklich durch diese ersten Tage. Alana kommt Schritt für Schritt wieder zu Kräften, und der Kleine bringt schon jetzt so viel Leben mit. Für mich ist alles noch irgendwie surreal, fast wie ein schöner Traum. Ich merke einfach: Da beginnt gerade ein neues Kapitel – wir drei, als Familie. Und das ist schwer in Worte zu fassen.

Wie lief die Geburt?

Lennon hat sich fünf Tage früher auf den Weg gemacht – als hätte er gespürt, dass es Zeit ist. Noch vor dem Sechseläuten wollte er da sein. Die Geburt selbst war fast wie aus dem Bilderbuch: intensiv, aber gleichzeitig unglaublich ruhig, getragen von einer grossen Professionalität.

Wie haben Sie Alana während der Geburt unterstützt?

Wenn ich nervös werde, werde ich still. Ich war einfach da, ganz nah bei ihr, hab ihren Kopf gehalten, versucht, ihr Ruhe zu geben. Und dann, als dieser erste Schrei kam ... da ist alles aus mir rausgebrochen. Dieser Moment hat mich komplett überwältigt.

Wie geht es dem Kleinen?

Es geht ihm wunderbar. Er schaut schon mit seinen kleinen Augen in die Welt und macht ziemlich klar, wenn er Hunger hat. Dieses kleine Wunder so nah bei sich zu haben, verändert einfach alles. Es ist ein Glück, das man kaum beschreiben kann.

Wie lautet der Name Ihres Kindes?

Er heisst Lennon Ron Bürgin. Die Idee kam von Alana – ein Name mit einer gewissen Tiefe, etwas Zeitlosem. Und irgendwie passt er einfach perfekt zu ihm.

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Wie war der Moment, in dem Sie Ihren Sohn zum ersten Mal auf den Armen hatten?

Am Anfang hat man diese leise Angst, etwas falsch zu machen. Aber die verfliegt schnell. Sobald du ihn im Arm hältst, passiert etwas ganz Natürliches – das Vertrauen wächst mit jeder Sekunde. Dieses erste Halten ... das vergisst du nie.

Welche Reaktionen haben Sie aus dem Umfeld bekommen?

Unser Zimmer ist voller Blumen, und die Freude in der Familie ist riesig. Man spürt einfach, wie sehr sich alle mit uns freuen.

Sind Sie schon wieder zu Hause?

Nein, wir sind noch im Spital – und geniessen diese geschützte Zeit hier noch ein bisschen.

Ist das Babyzimmer schon fertig eingerichtet oder steht noch Arbeit an?

Das Zimmer ist bereit für ihn. Und ganz ehrlich: Für jemanden mit zwei linken Händen ist diese selbst montierte Deckenlampe fast schon ein kleines Wunder für sich.

Wie planen Sie die nächsten Wochen?

Einfach ankommen. Uns kennenlernen. Und jeden Moment aufsaugen, der jetzt kommt.

Alana Netzer, Tochter von Fussball-Legende Günter Netzer (81), und Baschi lernten sich 2017 bei einem Abendessen mit Freunden kennen, 2020 verlobten sie sich, im September 2021 folgte die Hochzeit. Ende 2025 verkündete das in Zürich wohnhafte Paar die frohe Botschaft.

«Wir sind vor Freude völlig ausgeflippt», beschrieben sie damals ihre Reaktion auf den positiven Schwangerschaftstest gegenüber Blick. «Gleichzeitig war aber auch eine gewisse Vorsicht da, weil am Anfang ja alles noch sehr fragil ist. Der grosse emotionale Moment kam dann beim Ultraschall, als wir das Baby sehen und den Herzschlag hören konnten – das war einfach magisch.»

0:22 Baschi über sein Kind: «Du bist ein Bürgin»