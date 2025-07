«Ewigi Liebi» Baschi spielt in Kinofilm mit

Die Verfilmung des Musicals «Ewigi Liebi» nimmt Formen an. In Trub BE fiel in diesen Tagen die erste Klappe. Mit dabei im prominenten Cast ist auch der Baselbieter Popstar Sebastian Bürgin alias Baschi. Er spielt den fiktiven Musikproduzenten Beni Kattelbach.

Publiziert: 06:07 Uhr | Aktualisiert: 06:13 Uhr