Darum gehts
- Das Mandarin Oriental Savoy in Zürich feierte chinesisches Neujahr am 21. Februar
- Baschi und Alana Netzer suchen Namen für ihr ungeborenes Kind
- Vorschläge der Community: Elio, Alba, Balthasar, Loan, Ellis
Das Zürcher Mandarin Oriental Savoy am Paradeplatz bot am Mittwochabend die luxuriöse Kulisse für die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Mittendrin sprachen Sänger Baschi (39), der mit seiner Frau Alana Netzer (36) erschien, über ihren noch ungeborenen Sohn und die schwere Namensfindung. Die Blick-Community soll helfen!
Sie sind sich uneinig
«Wir schwanken ständig hin und her», erzählt Alana Netzer. «Baschi will einen klassischen Namen wie Emil, ich einen kurzen, modernen, den man noch nie gehört hat. Wir sind uns mal einig – und dann wieder nicht.» Ein Name von der Trendliste komme jedenfalls nicht infrage. «Da sind wir uns zumindest einig», sagt sie mit einem Lachen. Baschi: «Elvis finde ich auch cool. Machen wir doch einen Blick-Aufruf zum Babynamen!»
Gesagt, getan – Blick hat die Community um Inspiration für kurze, moderne Namen gebeten, die man noch nie gehört hat.
Das sagt die Community dazu:
Elio
Der Name stammt aus dem Griechischen und Italienischen und leitet sich vom Sonnengott Helios ab. Seine Bedeutung: «Sonne».
Alba (ALana-BAschi)
Alba kommt aus dem Lateinischen, Spanischen und Italienischen und bedeutet «Morgenröte» oder «weiss». Ein besonderer Zufall: Der Name setzt sich auch aus den Anfangsbuchstaben von Alana und Baschi zusammen.
Balthasar (Balti)
Der Name hat althebräische Wurzeln und bedeutet «Gott schütze den König».
Loan
Loan stammt aus dem Bretonischen, der keltischen Sprache der Bretagne, und bedeutet «Licht».
Jamie
Jamie ist die englische Kurzform von James, das wiederum auf Jakob zurückgeht. Die Bedeutung des Namens ist «Gott möge schützen».
Enivo
Der Name gilt als moderner Kunstname, es ist keine feste traditionelle Bedeutung bekannt.
Jordi
Jordi ist die katalanische Form von Georg und in Spanien, vor allem in Katalonien, weit verbreitet. Die Bedeutung des Namens ist «Bauer» oder «Erdarbeiter».
Ellis
Ellis leitet sich vom hebräischen Elias ab und ist sowohl als Vor- als auch als Nachname bekannt. Seine Bedeutung: «Mein Gott ist Jahwe».