Wie soll das Baby von Baschi und Alana Netzer heissen? Das Paar ist sich noch unsicher und bat die Blick-Community um Vorschläge. Jetzt wird abgestimmt!

Baschi und Alana Netzer suchen Namen für ihr ungeborenes Kind

Vorschläge der Community: Elio, Alba, Balthasar, Loan, Ellis

Das Zürcher Mandarin Oriental Savoy am Paradeplatz bot am Mittwochabend die luxuriöse Kulisse für die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Mittendrin sprachen Sänger Baschi (39), der mit seiner Frau Alana Netzer (36) erschien, über ihren noch ungeborenen Sohn und die schwere Namensfindung. Die Blick-Community soll helfen!

Sie sind sich uneinig

«Wir schwanken ständig hin und her», erzählt Alana Netzer. «Baschi will einen klassischen Namen wie Emil, ich einen kurzen, modernen, den man noch nie gehört hat. Wir sind uns mal einig – und dann wieder nicht.» Ein Name von der Trendliste komme jedenfalls nicht infrage. «Da sind wir uns zumindest einig», sagt sie mit einem Lachen. Baschi: «Elvis finde ich auch cool. Machen wir doch einen Blick-Aufruf zum Babynamen!»

Gesagt, getan – Blick hat die Community um Inspiration für kurze, moderne Namen gebeten, die man noch nie gehört hat.

Das sagt die Community dazu:

Elio

Der Name stammt aus dem Griechischen und Italienischen und leitet sich vom Sonnengott Helios ab. Seine Bedeutung: «Sonne».

Alba (ALana-BAschi)

Alba kommt aus dem Lateinischen, Spanischen und Italienischen und bedeutet «Morgenröte» oder «weiss». Ein besonderer Zufall: Der Name setzt sich auch aus den Anfangsbuchstaben von Alana und Baschi zusammen.

Balthasar (Balti)

Der Name hat althebräische Wurzeln und bedeutet «Gott schütze den König».

Loan

Loan stammt aus dem Bretonischen, der keltischen Sprache der Bretagne, und bedeutet «Licht».

Jamie

Jamie ist die englische Kurzform von James, das wiederum auf Jakob zurückgeht. Die Bedeutung des Namens ist «Gott möge schützen».

Enivo

Der Name gilt als moderner Kunstname, es ist keine feste traditionelle Bedeutung bekannt.

Jordi

Jordi ist die katalanische Form von Georg und in Spanien, vor allem in Katalonien, weit verbreitet. Die Bedeutung des Namens ist «Bauer» oder «Erdarbeiter».

Ellis

Ellis leitet sich vom hebräischen Elias ab und ist sowohl als Vor- als auch als Nachname bekannt. Seine Bedeutung: «Mein Gott ist Jahwe».