Baschi verrät das Geschlecht seines Kindes

Michel Imhof

Ende 2025 liessen Baschi (39) und Alana Netzer (38) die Katze aus dem Sack: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie sie gegenüber Blick exklusiv verrieten. Nun ist auch klar, welches Geschlecht ihr Baby hat.

Das in Zürich wohnhafte Paar erwartet einen Buben, wie Baschi in seinem neuen Lied «Bürgin» publik macht. «Was würd i alles geh, dass ihr min Sohn chönd gseh», singt er darin an seine verstorbenen Familienmitglieder. «Mini halb Familie luegt vom Himmel zue. Ich glaube, die si stolz uf ihre Gelti Bueb», so der Musiker aus Gelterkinden BL.

Sie wünschten sich heimlich einen Jungen

«Als wir erfahren haben, dass es ein Bub wird, haben wir uns natürlich gefreut. Wir haben uns tatsächlich heimlich einen Jungen gewünscht», sagt Baschi zu Blick. «Wenn der nur die Hälfte meiner Energie hat und so frech ist wie ich, dann gibt es für uns ein paar schlaflose Nächte.» Einen Namen für den Spross haben die beiden noch nicht.

Am Ende sei das Geschlecht für die beiden aber sekundär. «Hauptsache, das Kind ist gesund. Ich hätte mich auch über ein Mädchen gefreut. Zu Mädchen hatte ich schon immer einen guten Draht und konnte gut eine Verbindung aufbauen», sagt er.

Hommage an seinen Grosspapi

Das Lied «Bürgin» ist nicht nur der Titel seiner neuen Single, sondern auch der Nachname von Sebastian «Baschi» Bürgin. Der neue Titel sei eine Hommage an seine Familie, «insbesondere an meinen Grossvater Hans Bürgin. Musiker, Showman, Präsident des Fischervereins. Also wirklich eine gute Figur und ein gestandener Mann. Der Chef der Familie, der mich auf meinem Weg ganz klar geprägt und zu dem gemacht hat, was ich heute bin», so Baschi.

Der Titel «Bürgin» soll unter die Haut gehen, meint Baschi. Und die Menschen zum Nachdenken animieren, um sich bewusst zu werden, wie sie von ihrer Familie geprägt wurden. «Es gehört alles dazu: Emotionen, Verlust, Freude, Trauer, Schmerz. Wir haben alle diesen Rucksack zu tragen. Man sucht sich die Familie ja nicht aus, deshalb versucht man, das Beste daraus zu machen. So wurde ich zu Sebastian Bürgin, mit allen Ecken und Kanten. Und das verdanke ich dieser Familie.»

Erst machten sie ein Geheimnis ums Geschlecht

Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, wollten Baschi und Alana Netzer Ende Dezember noch nicht verraten. «Wir wissen es – und wir sind überglücklich, denn es entspricht genau unserem Wunsch. Aber wir behalten es bis zur Geburt für uns», sagte Alana Netzer im Gespräch mit Blick. Nun hat Baschi die Neuigkeit doch schon in seiner Musik verraten.

Alana Netzer und Baschi lernten sich 2017 bei einem Abendessen mit Freunden kennen, 2020 verlobten sie sich, ein Jahr später folgte die Hochzeit. Im Frühling soll das Kind auf die Welt kommen.