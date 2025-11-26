DE
FR
Abonnieren

Spielfilm «Love Roulette» mit Yvonne Eisenring
Grossandrang bei der Premiere

Charlie (gespielt von Yonne Eisenring) und Tom (Max Hubacher) wollen nach 15 Jahren Beziehung heiraten. Doch haben sie sich sexuell wirklich genug ausgelebt? Der Spielfilm «Love Roulette» wurde erstmals vor Publikum gezeigt. Blick war bei der Premiere dabei.
Publiziert: 22:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/17
Yvonne Eisenring und Max Hubacher spielen in «Love Roulette» die Hauptrollen von Charlie und Tom.
Foto: Raphaël Dupain

Darum gehts

  • Premiere von «Love Roulette» am 26. November 2025 im Kino Frame in Zürich
  • Yvonne Eisenring hat in «Love Roulette» ihre erste Film-Hauptrolle
  • Offizieller Kinostart von «Love Roulette» ist am 4. Dezember
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_720.JPG
Jean-Claude GalliRedaktor People

Volles Haus gestern Mittwoch bei der Weltpremiere von «Love Roulette» im Zürcher Kino Frame an der Europaallee. Bereits nach wenigen Minuten waren alle sechs Säle ausgebucht. Im Zentrum des Interesses: Hauptdarstellerin Yvonne Eisenring (38), Podcasterin und Bestseller-Autorin, von der auch das Drehbuch stammt, und der Berner Max Hubacher (32). Regie führte Chris Niemeyer (52).

«Wir sind total überwältigt von diesem Ansturm», sagten Eisenring und Hubacher strahlend. «Und hoffen nun, dass die Leute auch in den kommenden Tagen in die Kinos strömen.»

«Love Roulette»
Warum tun sich Charlie und Tom das bloss an?
Mit Video
Filmkritik
Sex-Panik in «Love Roulette»
Ein kurzer Rausch, ohne bösen Kater
«Ich kehre zu meiner ersten Liebe zurück»
Interview
Yvonne Eisenring
«Ich habe als Erstes alle Sexszenen rausgestrichen»
Was läuft mit Yvonne Eisenring und Max Hubacher?
Mit Video
Knutschend im Niederdorf
Was läuft mit Yvonne Eisenring und Max Hubacher?
Warum streiten sich Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring?
Es fliessen Tränen
Warum streiten sich Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring?

Illustre Gäste im Kino Frame

Anwesend war auch das ganze Schauspiel-Ensemble, darunter Dominique Devenport (29, «Davos 1917») oder Kevin Dias (34, «Emily in Paris»). Und auch Eisenrings Podcast-Freundinnen von Zivadiliring, Gülsha Adilji (40) und Maja Zivadinovic (46), mit denen sie am 26. Oktober dieses Jahres noch sensationell das Hallenstadion füllte, fehlten nicht.

Ebenfalls unter der illustren Gästeschar: Sängerin Joya Marleen (22), Finanz-Expertin Patrizia Laeri (48), Popstar Baschi (39) mit seiner Ehefrau Alana Netzer (38), Comedian Milan Milanski (35), Sänger Dabu Bucher (44) von Dabu Fantastic mit seiner Partnerin Jenni Herren (42) von Radio SRF, Schauspielerin Luna Wedler (26) sowie die «Tatort»-Kommissarinnen Carol Schuler (38) und Anna Pieri Zuercher (46). Nach einer ausgedehnten Kinotour in den nächsten Tagen startet der Film am 4. Dezember offiziell in den Schweizer Kinos.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen