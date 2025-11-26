Charlie (gespielt von Yonne Eisenring) und Tom (Max Hubacher) wollen nach 15 Jahren Beziehung heiraten. Doch haben sie sich sexuell wirklich genug ausgelebt? Der Spielfilm «Love Roulette» wurde erstmals vor Publikum gezeigt. Blick war bei der Premiere dabei.

1/17 Yvonne Eisenring und Max Hubacher spielen in «Love Roulette» die Hauptrollen von Charlie und Tom. Foto: Raphaël Dupain

Darum gehts Premiere von «Love Roulette» am 26. November 2025 im Kino Frame in Zürich

Yvonne Eisenring hat in «Love Roulette» ihre erste Film-Hauptrolle

Offizieller Kinostart von «Love Roulette» ist am 4. Dezember Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jean-Claude Galli Redaktor People

Volles Haus gestern Mittwoch bei der Weltpremiere von «Love Roulette» im Zürcher Kino Frame an der Europaallee. Bereits nach wenigen Minuten waren alle sechs Säle ausgebucht. Im Zentrum des Interesses: Hauptdarstellerin Yvonne Eisenring (38), Podcasterin und Bestseller-Autorin, von der auch das Drehbuch stammt, und der Berner Max Hubacher (32). Regie führte Chris Niemeyer (52).

«Wir sind total überwältigt von diesem Ansturm», sagten Eisenring und Hubacher strahlend. «Und hoffen nun, dass die Leute auch in den kommenden Tagen in die Kinos strömen.»

Illustre Gäste im Kino Frame

Anwesend war auch das ganze Schauspiel-Ensemble, darunter Dominique Devenport (29, «Davos 1917») oder Kevin Dias (34, «Emily in Paris»). Und auch Eisenrings Podcast-Freundinnen von Zivadiliring, Gülsha Adilji (40) und Maja Zivadinovic (46), mit denen sie am 26. Oktober dieses Jahres noch sensationell das Hallenstadion füllte, fehlten nicht.

Ebenfalls unter der illustren Gästeschar: Sängerin Joya Marleen (22), Finanz-Expertin Patrizia Laeri (48), Popstar Baschi (39) mit seiner Ehefrau Alana Netzer (38), Comedian Milan Milanski (35), Sänger Dabu Bucher (44) von Dabu Fantastic mit seiner Partnerin Jenni Herren (42) von Radio SRF, Schauspielerin Luna Wedler (26) sowie die «Tatort»-Kommissarinnen Carol Schuler (38) und Anna Pieri Zuercher (46). Nach einer ausgedehnten Kinotour in den nächsten Tagen startet der Film am 4. Dezember offiziell in den Schweizer Kinos.