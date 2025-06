In inniger Umarmung mitten in der Stadt Zürich! Fotos zeigen Yvonne Eisenring und Max Hubacher beim Schätzelen. Sind die Autorin und Podcasterin und der Schauspieler ein Paar?

Das sieht doch sehr vertraut aus: Yvonne Eisenring und Max Hubacher ...

Darum gehts Yvonne Eisenring und Max Hubacher drehen gemeinsam den Liebesfilm «Love Roulette»

Eisenring spielt die Hauptrolle in ihrem selbst geschriebenen Drehbuch

Nanu, was läuft denn da mit Yvonne Eisenring (37) und Max Hubacher (31)? Die Autorin und der Schauspieler wurden kürzlich beim Schätzelen in einer Zürcher Bar erwischt. Die Fotos, die Blick am Montag erreichen, zeigen die beiden in eindeutiger Pose und führen zur Frage: Hat die Schweiz ein neues Liebespaar?

Blick hat nachgefragt – und auch wenn das Liebesgerücht umgehend dementiert wurde, gibt es doch eine spannende Wende. Die Bilder entstanden bei einem professionellen Fotoshooting für den neuen Kinofilm «Love Roulette» aus Yvonne Eisenrings Feder. Und: Die Autorin spielt darin die Hauptrolle an der Seite von Schauspieler Max Hubacher.

«Wurden ziemlich angestarrt»

Dass sie aus dem Hintergrund der Produktion nun auch in den Vordergrund rückt, sei nicht ihre Idee gewesen, sagt Eisenring, die neben ihrer Autorinnentätigkeit auch als Podcasterin erfolgreich ist. «Das war die Idee der Produzenten. Sie fanden, ich solle beim Casting teilnehmen.»

Jemand hat die beiden wohl beim Fotoshooting für die Medieninformation erwischt und sie dabei fotografiert, wie Eisenring Blick erklärt. Sie seien zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen – «und je nach Location wurden wir ziemlich angestarrt». Aber: «Mit Max probe ich nun seit einigen Wochen, deshalb ist er mir zum Glück nicht mehr ganz so fremd.»

«Love Roulette»: Der Film mit Yvonne Eisenring und Max Hubacher soll noch dieses Jahr ins Kino kommen. Foto: Mirjam Kluka

Dreharbeiten in ganz Zürich

Die beiden verstehen sich übrigens auch abseits der Kamera gut, wie Hubacher auf Anfrage von Blick sagt. «Ich war beeindruckt, wie natürlich sich unsere Szenen anfühlen, und das lag überhaupt nicht nur an den tollen Dialogen, sondern an Yvonnes starkem Spiel. Macht halt einfach Bock so zu spielen!»

Der «Verdingbub»-Star schwärmt aber nicht nur über die Schauspielkünste Eisenrings, er hat auch Lob für das Drehbuch: «Die Dialoge zeugen von einer grossen Authentizität, das macht schon alleine beim Drehbuch lesen grossen Spass. Sie spiegeln die Knörze meiner Generation sehr akkurat wieder.»

Die Dreharbeiten für den Liebesfilm sollen bereits nächste Woche beginnen und mehrheitlich in Zürich stattfinden. «Wir filmen an vielen klassischen Zürcher Locations – in bekannten Cafés, Bars, am See, an der Limmat, im Kunsthaus», sagt Eisenring. Wer die zwei also demnächst wieder zusammen sieht, weiss jetzt Bescheid.