1/5 Yvonne Eisenring hat in Los Angeles Paris Hilton getroffen. (Yvonne Eisenring, Paris Hilton und Jacqueline Krause-Blouin) Foto: zVg

Auf einen Blick Yvonne Eisenring trifft Paris Hilton bei der Weltpremiere von «The White Lotus»

Exklusiver Event mit Starbesetzung, thailändischem Essen und Cocktails in Los Angeles

Eisenring ist für drei Wochen in den USA

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Yvonne Eisenring (37) postet auf Instagram beiläufig ein Selfie mit Paris Hilton (43). Die Schweizer Autorin und Podcasterin («Zivadiliring») ist dem It-Girl zufällig an der Weltpremiere für die dritte Staffel von «The White Lotus» in Los Angeles über den Weg gelaufen. «Wir haben uns über die Schweiz unterhalten und über ihr Mutter-Dasein. Letzteres findet sie ‹the best›, von der Schweiz hat sie jetzt nicht unbedingt geschwärmt», plaudert Eisenring gegenüber Blick aus.

Paris Hilton hat mit ihrem Ex-Freund und Selfmade-Millionär Hans Thomas Gross eine Zeit lang im schwyzerischen Schindellegi gewohnt und findet es «den langweiligsten Ort der Welt».

An der Premiere, wo Eisenring übrigens als «Plus One» von ihrer guten Freundin Jacqueline Krause-Blouin mitgenommen wurde, war Hilton längst nicht der einzige Star. Neben dem Cast der dritten Staffel, unter anderem Patrick Schwarzenegger (31), hat Eisenring weitere bekannte Gesichter aus Hollywood entdeckt. So hat sie den «Sex Education»-Star Aimee Lou Wood (30) kennengelernt. «Die finde ich super sympa», schwärmt sie.

Wie läuft so ein Schickimicki-Event ab?

Bei dem exklusiven Event hätten die geladenen Gäste die erste Episode der neuen Staffel schauen dürfen und «die ist wie zu erwarten grossartig. Ich habe die ersten zwei Staffeln geliebt und freue mich riesig auf den Rest der dritten Staffel», sagt sie.

Auch sonst sei auf die kleinsten Details geachtet worden. «Von den Wagen, in denen man zum Event gefahren wird, bis hin zur Deko an der Afterparty.» Die geladenen Gäste sollten sich wie in der Serie fühlen. So sagt Eisenring: «Auf dem Weg dahin bekam man diese Blumenketten, wie sie den Gästen in der Serie beim Empfang gegeben werden und im Saal der Afterparty sah alles aus wie im Resort, wo die neue Staffel spielt.»

An einem solchen Event ist selbstverständlich für die beste Verpflegung gesorgt: «Es gab thailändisches Essen und Cocktails.» Weiter scherzt die Podcasterin: «Für das Budget, das für die Afterparty ausgegeben wird, würde man in der Schweiz einen ganzen Film drehen.»

In Los Angeles blieb Yvonne Eisenring nicht unerkannt

Yvonne Eisenring ist für drei Wochen in den USA, «halb beruflich, halb privat». Neben ihrem Trip durch Los Angeles habe sie auch Freunde in San Diego besucht. Unerkannt blieb sie während ihrer Reise nicht: Eine Schweizerin, die ihr Buch gelesen hat und ihre Podcasts hört, sei in einem Café in Silver Lake auf sie zugekommen.