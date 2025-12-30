Günter Netzer war als Fussballstar ein Frauenschwarm, später ein erfolgreicher Manager und gefürchteter TV-Experte. Nun wird er Grossvater: Tochter Alana erwartet mit dem Sänger Baschi ihr erstes Kind.

Darum gehts Günter Netzer wird mit 81 Jahren erstmals Grossvater

Netzer führte Tochter Alana 2021 bei ihrer Hochzeit mit Baschi in Gstaad zum Altar

Seit 47 Jahren ist der einstige Frauenschwarm Günter Netzer mit seiner Frau Elvira zusammen

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Es gibt keinen Plan in diese Richtung. Ich lasse mich einfach mal überraschen.» Es ist die Antwort der deutschen Fussballlegende Günter Netzer auf die Frage, wann er Opa wird. Gestellt wurde sie ihm im Blick-Interview von 2019 anlässlich seines 75. Geburtstags. Jetzt, sechs Jahre später, ist es tatsächlich so weit.

Tochter Alana und ihr Mann, der Schweizer Sänger Baschi (39), werden erstmals Eltern – und Günter Netzer damit erstmals Opa. «Unsere Eltern platzen vor Glück. Schon zu Weihnachten gab es die ersten Baby-Kleider – die Freude ist riesig», sagen die werdenden Eltern im Blick-Interview.

Noch im letzten Jahr sagte Günter Netzer dem «Tagesanzeiger» im Gespräch zu seinem 80. Wiegenfest: «Mein Leben ist vollkommen. Mehr brauche ich nicht.» Er habe eine «wunderbare Tochter», mit seiner Frau Elvira ist er «fast die Hälfte seines Lebens» zusammen. Nun darf er sich auf ein weiteres Familienmitglied freuen.

Netzer fuhr bei Alanas Hochzeit mit Rolls-Royce vor

Seit 2017 sind Alana Netzer und Baschi ein Paar. Schon kurz nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung sagte der frühere GC-Star, der bei den Hoppers 1977 seine Karriere beendet hatte, gegenüber «Bild» über den neuen Freund seiner Tochter: «Ich habe den Eindruck, dass es ganz gut wird.» Vier Jahre später läuten die Hochzeitsglocken. Papa Günter führt Alana im Palace in Gstaad BE zum Altar. Vorgefahren ist er im Rolls-Royce Silver Wraith.

Autos – sie sind schon in der Aktivzeit des Weltmeisters von 1974 ein grosses Thema. Sein Liebling: Ferrari. Überhaupt ist das Erscheinungsbild des jungen Netzers ein einzigartiges: lange Haare, extravagante Kleider und eben die Vorliebe für schnelle Autos. Er galt als Frauenschwarm, auch wenn er lange nichts mit dem anderen Geschlecht zu tun haben wollte. «An Frauengeschichten konnte ich nicht interessiert sein. Bei aller Bewunderung, die sie auch weckten, bereiteten sie mir nur Schwierigkeiten», sagte er im «Tagesanzeiger»-Gespräch.

«Ich habe drei Leben gelebt»

Doch eine hat es ihm angetan: Elvira Lang. 1978, unmittelbar nach dem Ende seiner Karriere, sind sie zusammengekommen. Seit 1986 lebt der mittlerweile 81-Jährige in Zürich. Ein Jahr später folgte die Hochzeit, im selben Jahr kam Tochter Alana zur Welt. Seit nun 47 Jahren sind Günter und Elvira Netzer ein Paar. Sie sei «die richtige Wahl», wie Netzer, der seit 2015 Schweizer Staatsbürger ist, der «Bild» einst sagte. Wie in jeder Ehe sei aber auch bei ihnen nicht alles harmonisch: «Zu Hause wackeln auch mal die Wände.»

Netzer war einer der grossen Fussballstars der 70er, wurde zwei Jahre vor dem WM-Titel Europameister und gewann je zwei deutsche (Gladbach) und spanische Meistertitel (Real Madrid). Er war ein erfolgreicher Manager (HSV, Schalke) und TV-Experte (SRF, ARD), der in dieser Funktion nie ein Blatt vor den Mund nahm. Er selbst sagte dem «Tagesanzeiger» vor einem Jahr: «Ich habe drei Leben gelebt und Erfolge gehabt, wie ich es nicht erwarten durfte.» Nun folgt ein viertes Leben – jenes als Opa.