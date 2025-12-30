Vier Jahre nach der Hochzeit wird aus dem Ehepaar Baschi und Alana eine Familie. Das Paar erwartet sein erstes Kind, wie Blick exklusiv erfahren hat.

Alana ist in der 24. Schwangerschaftswoche und voller Vorfreude

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Bald sind sie zu dritt! Baschi (39) und Alana Netzer (38) werden zum ersten Mal Eltern, wie sie gegenüber Blick exklusiv bestätigen.

Alana Netzer, Gratulation zur Schwangerschaft, wie geht es Ihnen?

Aktuell bin ich in der 24. Woche und voller Vorfreude. Ich habe grosses Glück und bisher eine sehr angenehme Schwangerschaft erlebt. Von den typischen Symptomen, die man oft hört, bin ich weitgehend verschont geblieben. Ab und zu bin ich etwas müder als sonst, aber Übelkeit oder Ähnliches hatte ich nie. Seit einigen Wochen spüre ich das Baby im Bauch – das macht alles noch viel realer und gibt einem ein wunderschönes Gefühl von Sicherheit.

Wissen Sie, ob Sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet?

Ja, wir wissen es – und wir sind überglücklich, denn es entspricht genau unserem Wunsch. Aber wir behalten es bis zur Geburt für uns.

Wie haben Sie auf den positiven Schwangerschaftstest reagiert?

Wir sind vor Freude völlig ausgeflippt. Gleichzeitig war aber auch eine gewisse Vorsicht da, weil am Anfang ja alles noch sehr fragil ist. Der grosse emotionale Moment kam dann beim Ultraschall, als wir das Baby sehen und den Herzschlag hören konnten – das war einfach magisch.

Baschi, wie unterstützen Sie Alana in dieser Zeit?

Ich bin bei jedem Arzttermin dabei und versuche, Alana im Alltag so gut wie möglich zu entlasten und ihr Ruhe zu geben. Die letzte Zeit war allerdings recht intensiv, da ich Tag und Nacht im Studio bin, um mein Album fertigzustellen.

Dann haben Sie sicher auch einen Song für Ihr Kind geschrieben?

Wie könnte ein so einschneidendes Erlebnis keinen Einfluss auf meine Musik haben? Ich bin seit über einem halben Jahr im Studio und arbeite an meinem neuen Album – immer mit dem Gedanken, dass das, was ich jetzt erschaffe, eines Tages auch mein Kind hören wird.

Frau Netzer, worauf freuen Sie sich in der kommenden Zeit besonders, und wovor haben Sie Respekt?

Am meisten freue ich mich auf den Moment der Geburt, auch wenn ich davor den grössten Respekt habe. Unser Baby dann endlich in den Armen zu halten und anschliessend mit nach Hause nehmen zu können, ist der Moment, den wir kaum erwarten können.

Was steht bei Ihnen in nächster Zeit in Sachen Familienplanung an? Sind Sie schon im Nestbaumodus?

Das Kinderzimmer ist fast fertig eingerichtet. Jetzt steht die Wahl des richtigen Kinderwagens an – das ist definitiv die nächste grosse Entscheidung. Es ist eine unglaublich schöne und besondere Zeit, vor allem, wenn man morgens am Zimmer vorbeigeht und weiss, dass es bald mit Leben gefüllt sein wird.

Haben Sie sich bereits auf einen Namen geeinigt?

Das ist aktuell das grosse Thema in der Familie. Es gibt ein paar klare Favoriten, aber entschieden ist noch nichts.

Und was sagen die werdenden Grosseltern?

Unsere Eltern platzen vor Glück. Zu Weihnachten gab es bereits die ersten Baby-Kleider – die Freude ist riesig.

Sebastian Bürgin, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heisst und die Tochter von Fussball-Legende Günter Netzer (81) sind seit rund vier Jahren verheiratet. Im September 2021 gaben sie sich vor 120 Gästen im Berner Oberland das Ja-Wort. Kennengelernt haben sich die beiden 2017 bei einem Abendessen mit Freunden.