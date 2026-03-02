Baschi und Alana Netzer bekommen Ende April einen Sohn und suchen noch den perfekten Namen. Die Blick-Community favorisiert Jamie mit 49 Prozent – auch Baschi findet den Namen toll.

Baschi und Alana Netzer erwarten Ende April ihr erstes Kind

Name des Kindes steht noch nicht fest

Ende April wird sich das Leben von Baschi (39) und Alana Netzer (38) grundlegend ändern, dann kommt ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Es wird ein Bub, verriet Baschi im Februar in seinem neuen Lied «Bürgin». Einen Namen haben die beiden noch nicht, sagten sie letzte Woche bei der Feier zum chinesischen Neujahr im Zürcher Luxushotel Mandarin Oriental Savoy. «Machen wir doch einen Blick-Aufruf zum Babynamen», so Baschi damals.

Fleissig schickte die Blick-Leserschaft Vorschläge ein. Acht davon stellte die Redaktion in einem Voting zur Wahl. Das Resultat nach zwei Tagen: Jamie führt mit 49 Prozent der Stimmen die Abstimmung mit hohem Vorsprung an. Danach folgen Elio mit 21 Prozent und Loan mit 11 Prozent. Alba, eine Zusammensetzung aus Alana und Baschi, kommt dahinter auf 6 Prozent. Danach folgen Ellis (4 Prozent), Balthasar/Balti (3 Prozent), Jordi (3 Prozent) und Enivo (2 Prozent).

«Blick-Community hat abgeliefert»

Baschi und Alana Netzer sind glücklich über die eingegangenen Vorschläge. «Die Blick-Community hat abgeliefert», sagt Baschi gegenüber Blick. «Vielen Dank für die inspirierenden Namen.»

Sie wollen aber die Entscheidung bezüglich des Namens für ihren Bub nicht überstürzen. «Die Zeit vergeht wie im Flug, und die Geburt steht praktisch vor der Tür. Wir lassen uns aber deswegen nicht aus der Ruhe bringen!», meint er. «Ein Name muss wachsen und in uns beiden etwas auslösen. Also suchen wir noch ein wenig weiter für unseren Herzensnamen.»

Trotzdem: Die Blick-Community habe den Geschmack von Baschi getroffen. Er verrät: «Von allen eingesendeten Namen finde ich auch Jamie am coolsten!»