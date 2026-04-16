Neue Haapracht – neues Ich? Ariels langen blonden Haare sind plötlzich rot und kürzer. Auf Instagram begeistert der «Dschungelcamp»-Star ihre Fans und heimst Likes en masse ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ariel zeigt neuen Look: rote Haare und Pony, enthüllt auf Instagram

Fast 50'000 Likes und Lob von Promis wie Paula Ljubas erhalten

Mit 23 Jahren bereits bekannt aus Formaten wie Dschungelcamp und «Love Fool» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Ariel (23), die in der abgelaufenen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» für Schlagzeilen sorgte, präsentiert sich auf Instagram plötzlich mit roten Haaren und Pony. «Heute ist der Tag der Tage. Diesen Kopf hier seht ihr so heute ein letztes Mal», kündigte sie in ihrer Story an – kurz darauf folgte das Ergebnis. Ihre langen blonden Haare sind passé, stattdessen strahlt sie nun mit einer kürzeren, roten Frisur.

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Der Wandel sorgt für Begeisterung unter ihren Fans. Fast 50'000 Likes sammelte der Beitrag innerhalb kürzester Zeit, das Feedback in den Kommentaren ist überwältigend positiv. «Geil, dir steht das so gut», schrieb Ex-«Promi Big Brother»-Teilnehmerin Paula Ljubas (29). Auch Influencerin Raffaela Zollo (33), bekannt als Raffa's Plastic Life, lobt: «Rote Haare stehen dir so gut.»

Plötzlich Reality-TV-Star

Die Schweizerin, die sich Anfang des Jahres im australischen Busch bis ins Halbfinale des Dschungelcamps kämpfte, ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Mit Prominenten wie Mirja du Mont (50), Simone Ballack (50) und Gil Ofarim (43) lieferte sie sich spannende Challenges und emotionale Momente vor laufender Kamera. Besonders ihre Konfrontationen mit Ofarim und dessen Skandal sorgten für Aufsehen.

Die Baslerin ist keine Unbekannte in der Welt des Reality-TVs. Ihren ersten Auftritt hatte sie 2023 in der RTL-Show «Love Fool», wo sie mit ihrer roten Mähne das Publikum begeisterte. Es folgten Formate wie «Are You The One?» und «Prominent getrennt», die ihren Bekanntheitsgrad weiter steigerten.