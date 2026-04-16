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«Ariel hat Krawall im Blut»
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Dschungelcamp-Schweizerin:«Ariel hat Krawall im Blut»

«Dir steht das so gut»
Erkennst du diesen Schweizer Reality-TV-Star?

Neue Haapracht – neues Ich? Ariels langen blonden Haare sind plötlzich rot und kürzer. Auf Instagram begeistert der «Dschungelcamp»-Star ihre Fans und heimst Likes en masse ein.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Neue Haarpracht, neues Ich? Dieser Schweizer Reality-TV-Star verblüfft seine Fans mit einem komplett neuen Look.
Foto: Instagram/_ariel__61

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ariel zeigt neuen Look: rote Haare und Pony, enthüllt auf Instagram
  • Fast 50'000 Likes und Lob von Promis wie Paula Ljubas erhalten
  • Mit 23 Jahren bereits bekannt aus Formaten wie Dschungelcamp und «Love Fool»
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Ariel (23), die in der abgelaufenen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» für Schlagzeilen sorgte, präsentiert sich auf Instagram plötzlich mit roten Haaren und Pony. «Heute ist der Tag der Tage. Diesen Kopf hier seht ihr so heute ein letztes Mal», kündigte sie in ihrer Story an – kurz darauf folgte das Ergebnis. Ihre langen blonden Haare sind passé, stattdessen strahlt sie nun mit einer kürzeren, roten Frisur.

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Der Wandel sorgt für Begeisterung unter ihren Fans. Fast 50'000 Likes sammelte der Beitrag innerhalb kürzester Zeit, das Feedback in den Kommentaren ist überwältigend positiv. «Geil, dir steht das so gut», schrieb Ex-«Promi Big Brother»-Teilnehmerin Paula Ljubas (29). Auch Influencerin Raffaela Zollo (33), bekannt als Raffa's Plastic Life, lobt: «Rote Haare stehen dir so gut.»

Plötzlich Reality-TV-Star

Die Schweizerin, die sich Anfang des Jahres im australischen Busch bis ins Halbfinale des Dschungelcamps kämpfte, ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Mit Prominenten wie Mirja du Mont (50), Simone Ballack (50) und Gil Ofarim (43) lieferte sie sich spannende Challenges und emotionale Momente vor laufender Kamera. Besonders ihre Konfrontationen mit Ofarim und dessen Skandal sorgten für Aufsehen.

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Die Baslerin ist keine Unbekannte in der Welt des Reality-TVs. Ihren ersten Auftritt hatte sie 2023 in der RTL-Show «Love Fool», wo sie mit ihrer roten Mähne das Publikum begeisterte. Es folgten Formate wie «Are You The One?» und «Prominent getrennt», die ihren Bekanntheitsgrad weiter steigerten.

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