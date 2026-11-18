Manchmal braucht man einfach einen Tapetenwechsel: Luca Hänni und Ehefrau Christina nehmen sich auf den Malediven eine Auszeit. Auch mit im Gepäck: ihre kleine Tochter.

Darum gehts Luca und Christina Hänni verbringen ihre Ferien mit ihrer zweijährigen Tochter auf den Malediven

Auf Instagram zeigen die Hännis Strände, Wasserbungalows, Pools und Momente mit der Tochter

Im Dezember steht Luca Hänni beim Winter Varieté Nock in Zofingen auch an Heiligabend auf der Bühne

Sophie Ofer Redaktorin People

«Nach einer langen und abenteuerlichen Reise sind wir endlich im Paradies angekommen», schreiben Luca (32) und Christina Hänni (36) glücklich auf Instagram. Um dem aufkommenden Winter in der Schweiz zu entfliehen, hat es die beiden in den Süden gezogen. Mit ihren Fans teilen sie verschiedene Aufnahmen von ihrer Reise auf die Malediven.

Aus dem Flugzeugfenster zeigt sich schon das Inselparadies inmitten des strahlend türkisblauen Meeres. Weisse Sandstrände, Palmen, die charakteristischen Wasserbungalows mit dem Strohdach – für die Hännis eine willkommene Abwechslung vom Alltag in der Nähe von Thun. Deutlich wärmer ist es dort gerade auch.

Was die Reise wohl ganz besonders macht: Auch ihre kleine Tochter (2) ist mit dabei. Der rund 10-stündige Flug zu den Inselgruppen dürfte mit der Zweijährigen mit an Bord nicht nur entspannt gewesen sein. Die Reise hat sich vermutlich auch deshalb «lang und abenteuerlich» angefühlt.

Die Hännis lassen die Seele baumeln

Doch einmal angekommen, geniessen die Hännis mit ihr zusammen das Inselleben. Einige Aufnahmen zeigen ihre Tochter von hinten, sichtlich begeistert von all den neuen Eindrücken. Barfuss rennt sie etwa, Hand in Hand mit Papi Luca, über den feinen Sand.

Anschliessend postet Christina Hänni ein Foto von sich, mit der Kleinen auf dem Arm. «Ab zum Frühstück», heisst es darauf. Hänni wirkt befreit in ihrem luftigen Sommerkleid und den Flipflops. Ihre Tochter trägt ein oranges T-Shirt, Shorts, eine Kappe als Sonnenschutz und grüne Crocs.

Ehemann und Vater Luca Hänni wiederum postet ein Foto vom Pool aus. Darauf zu sehen ist sein Blick auf Pool und Palmen. Etwas weiter hinten ist das Meer zu erkennen. Hänni ruht sich auf einer Liege aus, die Beine lässig übereinandergeschlagen. Das Bild verströmt den Eindruck absoluter Tiefenentspannung. Ein weisses Herz-Emoji scheint auszudrücken: Hänni möchte gerade nirgendwo anders lieber sein.

An Heiligabend auf der Bühne

Vielleicht ist die Reise auch eine Möglichkeit für ihn, seiner Familie noch einmal richtig nah zu sein, bevor es für den Berner Sänger beim Winter Varieté Nock in Zofingen AG losgeht. Dort steht er den ganzen Dezember auf der Bühne – sogar an Heiligabend. Die Familie muss am 24. ohne ihn feiern.

Die Hännis nehmen sich auf den Malediven also eine gemeinsame Auszeit von ihren sonst so vollen Terminkalendern. Obwohl sie vor wenigen Monaten ihren gemeinsamen Podcast auf Eis legten, mangelt es ihnen nicht an To-dos. Während Luca Hänni häufig beruflich verreist, hat Christina Hänni mit ihrer kleinen Tochter und ihrem neuen Podcast-Projekt alle Hände voll zu tun.