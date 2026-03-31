Der Podcast Zivadiliring endet abrupt: Gülsha Adilji verlässt das Trio wegen «persönlicher Gründe». Gemäss Informationen von Blick sollen Spannungen zwischen ihr und Yvonne Eisenring die Trennung ausgelöst haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Zivadiliring-Podcast löst sich auf, Gülsha Adilji steigt sofort aus

Quellen berichten von Spannungen durch Yvonne Eisenrings Verhalten, Probleme bei Zusammenarbeit und Tourplanung

2025 füllte das Trio das Hallenstadion, Frühlingstour nur noch zu zweit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicht nur Fans staunen über das plötzliche Aus des Zivadiliring-Podcasts. Das Frauen-Trio, das im letzten Herbst noch im ausverkauften Hallenstadion die Massen begeisterte, geht ab Mai getrennte Wege. Die Frühlingstour werden Maja Zivadinovic (46) und Yvonne Eisenring (38) noch zu zweit absolvieren, Gülsha Adilji (40) zieht sich per sofort «aus persönlichen Gründen» zurück. «Darüber hinaus möchte Gülsha nichts weiter dazu sagen», heisst es vom Management. Hinter der Trennung soll ein Zoff hinter den Kulissen stecken.

«Schuld an der Trennung ist die arrogante Haltung von Yvonne Eisenring», sagt eine Quelle aus dem Umfeld des Trios gegenüber Blick. «Zuletzt meinte sie, sie habe kein Mitteilungsbedürfnis mehr. Das ist fatal, wenn es um die Pflege der Community und um einen Podcast geht. Yvonne gab kaum Dinge von sich preis. Und wenn, dann nur, wenn es um Promo ging.»

Interne Massnahmen ergriffen

Die Aussagen decken sich mit denjenigen anderer Personen, die Blick von einem mehr als angespannten Klima innerhalb der Gruppe berichten – vor allem zwischen Adilji und Eisenring.

Die Krise innerhalb des Zivadiliring-Trios dauere schon länger an. Gemäss Informationen wurden auch interne Massnahmen ergriffen, um eine Zusammenarbeit am Leben zu erhalten. «Diese haben aber nicht gefruchtet. Auch wenn sie alles daran gesetzt haben, dass es noch weitergehen kann.»

Offen bleibt die Frage, wieso nun Gülsha Adilji nicht mehr bei der Frühlingstournee dabei ist, während Eisenring noch weiter Termine wahrnimmt. Einen Hinweis darauf geben könnte das Management von Zivadiliring, dessen Position Yvonne Eisenrings Schwester Corinne Eisenring innehat. War dies die einzige Option, die Tournee mit den laufenden Deals noch durchzuführen?

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Blick hat das Management von Zivadiliring mit den zugespielten Informationen konfrontiert. In der Antwort heisst es: «Wie erwähnt führten unterschiedliche Vorstellungen von der Weiterentwicklung des Podcasts zum gemeinsamen Entscheid, das Projekt abzuschliessen. Spekulationen kommentieren wir nicht.»

Fans verlangen Antworten

Fans auf sozialen Medien erwarten nach dem Statement des Trios Antworten. «Sag doch den Leuten, was wirklich los ist, liebe Gülsha», meint eine Stimme. Eine andere will ihre Tickets verkaufen: «Volle Solidarität mit Gülsha!», schreibt sie. Spannend: Während alle drei Zivadiliring-Frauen auf Instagram das Statement teilten, führten nur Eisenring und Zivadinovic weitere Statements in ihrer Story aus. Gülsha Adilji bleibt stumm. Und war auch für Blick nicht zu erreichen.