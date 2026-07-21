Am Donnerstagabend stürmte es vor Beginn des «Donnschtig-Jass» in Horgen ZH ordentlich. Kurz darauf ging aber wieder die Sonne auf, denn Beatrice Egli betrat die Bühne. Die Sängerin widmete der Schweiz und dem Zürisee eine Liebeserklärung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 4000 Besucher in Horgen evakuiert, «Donnschtig-Jass» trotz Sturmwarnung durchgeführt

Beatrice Egli begeisterte Publikum mit zwei Auftritten und Heimat-Liebeserklärung

Event mit Stars wie Egli, Bligg und Gölä fand planmässig statt

Silja Anders Redaktorin People

Als sich am Donnerstagabend rund 4000 Besucherinnen und Besucher in Horgen ZH zum SRF-«Donnschtig-Jass» versammelten, ahnten sie noch nicht, dass sie kurze Zeit später das Gelände wegen einer Sturmwarnung verlassen müssen.

Glücklicherweise war der Sturm nicht von allzu langer Dauer – und der «Donnschtig-Jass» konnte wie geplant stattfinden – zur Freude aller Jass-Begeisterten und der anwesenden Fans von Beatrice Egli (38).

Beatrice Egli liebt ihre Heimat

Die Schlagersängerin hat das Publikum gleich mit zwei Auftritten unterhalten und das wechselhafte Wetter weggestrahlt. Mit ihrem Auftritt kam die Sonne hinter den Wolken hervor, und im Sonnenuntergang besang Egli mit dem Song «Zyt zum Heicho» ihre Heimat.

Aufgewachsen im Kanton Schwyz, schwärmt die «Deutschland sucht den Superstar»-Siegerin von 2013 vom Zürichsee und der Schweiz. «Es ist wirklich immer wieder wunderschön, heimzukommen», antwortet Egli auf die Frage von Rainer Maria Salzgeber (56), was der Blick auf den See und das Abendrot in ihr auslöse. «Ich wertschätze unsere Heimat, ich wertschätze unsere Schweiz!» Sie könne nur deshalb so gut weggehen, weil sie weiss, wo sie hingehört und wo ihre Wurzeln liegen. «Das ist genau hier, am Zürisee. Hier bin ich daheim, hier bin ich grossgeworden und diese Wurzeln habe ich nie verloren», so die Sängerin weiter.

Salzgeber ist hin und weg von Beatrice Egli

So sehr Beatrice Egli von der Schweiz schwärmt, so begeistert scheint Rainer Maria Salzgeber von ihrer Anwesenheit zu sein. «Es macht unsere Menschen glücklich, unsere Sendung schöner, es ist wunderbar, dich dabei zu haben!», so der Moderator.

Kein Wunder zeigt sich Salzgeber so euphorisch. Schliesslich hing für kurze Zeit ein Damoklesschwert über der Sendung. Um kurz vor 20 Uhr gab Stefan Büsser (41) gegenüber Blick Entwarnung: Der «Donnschtig-Jass» konnte wie geplant stattfinden – mit Publikum, Beatrice Egli, Bligg (49) und Gölä (58).