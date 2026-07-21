DE
FR
Abonnieren

Beatrice Egli lacht Regen weg
«Es ist wirklich immer wunderschön, heimzukommen»

Am Donnerstagabend stürmte es vor Beginn des «Donnschtig-Jass» in Horgen ZH ordentlich. Kurz darauf ging aber wieder die Sonne auf, denn Beatrice Egli betrat die Bühne. Die Sängerin widmete der Schweiz und dem Zürisee eine Liebeserklärung.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Kommentieren
1/7
Beatrice Egli liebt ihre Heimat.
Foto: Instagram/beatrice_egli_offiziell

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 4000 Besucher in Horgen evakuiert, «Donnschtig-Jass» trotz Sturmwarnung durchgeführt
  • Beatrice Egli begeisterte Publikum mit zwei Auftritten und Heimat-Liebeserklärung
  • Event mit Stars wie Egli, Bligg und Gölä fand planmässig statt
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Als sich am Donnerstagabend rund 4000 Besucherinnen und Besucher in Horgen ZH zum SRF-«Donnschtig-Jass» versammelten, ahnten sie noch nicht, dass sie kurze Zeit später das Gelände wegen einer Sturmwarnung verlassen müssen.

Glücklicherweise war der Sturm nicht von allzu langer Dauer – und der «Donnschtig-Jass» konnte wie geplant stattfinden – zur Freude aller Jass-Begeisterten und der anwesenden Fans von Beatrice Egli (38).

Beatrice Egli liebt ihre Heimat

Die Schlagersängerin hat das Publikum gleich mit zwei Auftritten unterhalten und das wechselhafte Wetter weggestrahlt. Mit ihrem Auftritt kam die Sonne hinter den Wolken hervor, und im Sonnenuntergang besang Egli mit dem Song «Zyt zum Heicho» ihre Heimat. 

Aufgewachsen im Kanton Schwyz, schwärmt die «Deutschland sucht den Superstar»-Siegerin von 2013 vom Zürichsee und der Schweiz. «Es ist wirklich immer wieder wunderschön, heimzukommen», antwortet Egli auf die Frage von Rainer Maria Salzgeber (56), was der Blick auf den See und das Abendrot in ihr auslöse. «Ich wertschätze unsere Heimat, ich wertschätze unsere Schweiz!» Sie könne nur deshalb so gut weggehen, weil sie weiss, wo sie hingehört und wo ihre Wurzeln liegen. «Das ist genau hier, am Zürisee. Hier bin ich daheim, hier bin ich grossgeworden und diese Wurzeln habe ich nie verloren», so die Sängerin weiter.

Salzgeber ist hin und weg von Beatrice Egli

So sehr Beatrice Egli von der Schweiz schwärmt, so begeistert scheint Rainer Maria Salzgeber von ihrer Anwesenheit zu sein. «Es macht unsere Menschen glücklich, unsere Sendung schöner, es ist wunderbar, dich dabei zu haben!», so der Moderator. 

Mehr zu Beatrice Egli
Egli und Silbereisen heizen erneut Gerüchte an – Fans genervt
Fans sind genervt
Egli und Silbereisen heizen erneut Liebes-Gerüchte an
Schlagerstar Beatrice Egli feiert besonderes Schauspiel-Debüt
Mit Video
Im Spätsommer zu sehen
Beatrice Egli feiert besonderes Debüt
Beatrice Egli: Die 11 häufigsten Google-Anfragen im Faktencheck
Gerüchte-Küche sortiert
Beatrice Egli: Die 11 häufigsten Google-Anfragen im Faktencheck
Beatrice Egli präsentiert erste Modekollektion
Mit Video
Erste Modekollektion
Verrät Beatrice Egli hier ihren Beziehungsstatus?

Kein Wunder zeigt sich Salzgeber so euphorisch. Schliesslich hing für kurze Zeit ein Damoklesschwert über der Sendung. Um kurz vor 20 Uhr gab Stefan Büsser (41) gegenüber Blick Entwarnung: Der «Donnschtig-Jass» konnte wie geplant stattfinden – mit Publikum, Beatrice Egli, Bligg (49) und Gölä (58).

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen