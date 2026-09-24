Grosse Ehre für Emil Steinberger: Die Schweizer Kabarett-Legende wird im Europa-Park Rust mit seinem eigenen Hüüsli geehrt. Blick war bei der Einweihung am Donnerstagmittag vor Ort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Europa-Park ehrt Emil Steinberger mit «Emil-Hüüsli» und «Emils Bühnenwelt»

Parkchef Roland Mack nennt die Ehrung eine «Herzensangelegenheit» für den Künstler

Kurzfilm von Steinberger im Park bereits über 50'000 Eintritte verzeichnet

Michel Imhof Teamlead People

Das Walliser Dorf im Europa-Park in Rust (D) ist um zwei Attraktionen reicher. Der grösste Freizeitpark Deutschlands setzt Emil Steinberger (94) ein Denkmal und eröffnete am Donnerstagmittag das «Emil-Hüüsli» und «Emils Bühnenwelt» – im Beisein der Schweizer Kabarettlegende und seiner Ehefrau Niccel (61).

«Ich bin fast an die Decke gesprungen, als die Anfrage dafür kam», sagt Emil Steinberger im Gespräch mit Blick. «Ich bin direkt zu meiner Frau gegangen und sagte: ‹Du, das gibt es ja nicht. Die fragen, ob wir da mitmachen würden, ein eigenes Häuschen für Emil zu errichten mit eigener Ausstellung.›»

Sogar Blick-Schlagzeilen sind ausgestellt

Im Schweizer Themenbereich gibt es nun mehrere Räume, die Emils Karriere feiern. Vitrinen und Wände im «Emil-Hüüsli» und in «Emils Bühnenwelt» zeigen seine legendärsten Nummern. Darunter die «Buureregle», alte Plakate und sogar Blick-Schlagzeilen.

«Wie viele Stunden wir darin investiert haben, kann ich nicht zählen», sagt Emils Ehefrau Niccel mit einem Lachen. Emil: «Wir haben uns natürlich überlegen müssen, was alles vorkommen soll. Und dann mussten wir die Fotos, Filmchen, Tonaufnahmen, Texte und Emil-Zitate zusammensuchen. Das gibt schon Arbeit. Am Ende konnten wir alles dem Park übergeben und es wurde umgesetzt. Eine tolle Zusammenarbeit.»

Parkchef Mack setzt sich für gute Stimmung gerne ins «Emil-Hüüsli»

«Emil ist nicht nur ein begnadeter Künstler, sondern auch ein wunderbarer Mensch mit seiner Frau Niccel. Und was passt besser in unseren Schweizer Themenbereich als einer der berühmtesten Schweizer Künstler?», sagt Parkchef Roland Mack (76) zu Blick. «Es war mir eine Herzensangelegenheit, diese Fläche zur Verfügung zu stellen. Und ich bin stolz, dass es geklappt hat.»

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Der Bereich wurde feierlich eröffnet. Mack hielt eine Rede auf den geehrten Emil Steinberger. «Lieber Emil, du hast Millionen von Menschen Freude geschenkt. Heute möchten wir dir etwas Freude zurückgeben: Einen Ort an dich, an deine Kunst, an deinen unverwechselbaren Humor und vor allem einen Ort, wo weiterhin gelacht werden darf.» Er selbst setze sich an einem schlechten Tag ins «Emil-Hüüsli» und lese Emils Sprüche, «und dann kommt das Strahlen, das Lachen, und dann ist es kein verlorener Tag».

Emil witzelt über Macks Loopings bei der Deutschen Bahn

Emil Steinberger zeigte sich bestens gelaunt und liess sich ein paar Sprüche entlocken: «Ich habe gehört, dass die Deutsche Bahn möchte, dass die Familie Mack das deutsche Bahnnetz neu aufbaut», sagte er. Und witzelte: «Sie hat auch bewilligt, dass ihr dafür alle zehn Kilometer einen Looping einbauen könnt.»

Emil Steinberger besitzt bereits einen Stern am parkeigenen Walk of Fame. Zudem läuft im Märchenwald-Kino ein zwölfminütiger Film mit seinen Sketchen. Der Kurzfilm verzeichnete bisher über 50'000 Eintritte. Nun folgt das nächste Denkmal für die Kabarettlegende, eine vergleichbare Ehrung gibt es im Europa-Park bisher nicht. Steinberger: «Das Verrückteste ist für mich, dass über fünf Generationen jetzt Emil erleben können. Das ist für mich ein sehr besonderes Ereignis.»