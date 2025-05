Gefeierte Stars lüften ihre Geheimnisse. An keinem Anlass treffen sich so viele Prominente wie am Prix Walo. Und die haben einiges zu erzählen.

1/23 Röbi Koller wird vom TV-Publikum zum Publikumsliebling gewählt und dem Prix Walo ausgezeichnet. Über 18 Jahre lang war er Gastgeber der beliebten SRF-Sendung «Happy Day». Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Prix Walo: Nacht der Auszeichnungen, Überraschungen und glitzernden Kleider

Emil erhält Ehrenpreis für Lebenswerk und Auszeichnung für seinen Film

Neun Kategorien ausgezeichnet, eine Persönlichkeit geehrt, Publikumsliebling gewählt

Es war die Nacht der Auszeichnungen, Überraschungen und glitzernden Kleider. Am Samstag gabs nur eine Frage: Wer gewinnt einen der begehrten Prix Walo? Neun Kategorien wurden ausgezeichnet, dazu eine Persönlichkeit mit dem Lebenswerk geehrt und vom Fernsehpublikum der Publikumsliebling gewählt.

«Wichtig ist, dass sie alle in den unterschiedlichsten Sparten eine Plattform haben, ihre Leidenschaft und ihr Können, von Jung bis Alt, vom Newcomer bis zur Film-Produktion präsentieren zu können», sagt Gastgeberin Monika Kaelin (70), Präsidentin der Show Szene Schweiz.

Kult-Komiker Emil gewinnt doppelt

Der grosse Überflieger ist Kult-Komiker Emil (92). Er wird einerseits mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet und andererseits für seinen Film «Typisch Emil», an dem auch seine Gattin, Künstlerin Niccel Steinberger (60) aktiv mitgewirkt hat. «Auch Junge ziehts dafür ins Kino. Wenn uns Zwanzigjährige danach sagen, sie müssten ihr Leben neu überdenken, ist das schon sehr beeindruckend», sagt sie. Beide loben die Wichtigkeit des Prix Walo für die Schweizer Kulturszene. Gross Zeit zum Feiern gönnen sich die beiden nicht, nun bringen sie den Film auch nach Deutschland und Österreich.

Vom Fernsehpublikum wurde TV-Star Röbi Koller (67) zum Publikumsliebling gewählt. Damit für sein bis vor kurzem über 18 Jahre langes Wirken als Gastgeber der beleibten SRF-Show «Happy Day» geehrt. Den Prix Walo widmet er seinem Team und allem am TV. Die Blick-Frage, wofür er persönlich einen Award verdient hätte, meint er lachend: «Ich koche nicht schlecht, und meine Hemden bügle ich auch ganz gut.» Einen Anti-Award würde er wohl dafür annehmen müssen: «Ich bin nicht immer so zuverlässig und ordentlich und höre manchmal nicht so gut zu wie am Fernsehen, sagt meine Frau.»

Pepe Lienhard geht mit 80 auf Tour

Einen Platz hinter ihm in der Publikumsgunst landet «G&G»-Liebling Jennifer Bosshard (32). Die Moderatorin befindet sich im zweiten Trimester ihrer Schwangerschaft, die sie als sehr gut und ohne spezielle Gelüste erlebt. Im Sommer wird das SRF-Gesellschaftsformat abgesetzt. «Jobmässig habe ich noch keine Perspektive. Ich will auf jeden Fall nach der Geburt weiterarbeiten», sagt sie.

Noch lange nicht ans Aufhören denkt der Band-Leader Pepe Lienhard (79). Was bis nächste Woche hätte geheim bleiben sollen, verrät er Blick schon jetzt. «Ich gehe nächstes Jahr, wenn ich achtzig werde, auf grosse Celebration-Tour.» Nicht mehr mit dabei sein wird sein langjähriger Musik-Kollege Pino Gasparini (79). «Ich höre Ende Jahr auf, will noch viel Zeit privat mit meiner Cordula geniessen.»

Ein genussvolles Lebensgefühl geniesst bereits Hanna Scheuring (59), Direktorin des Zürcher Bernhard Theaters. «Ich wurde kürzlich Grossmutter eines Enkels, werde Mitte Juni sechzig und finde mein Leben gerade einfach grossartig und wunderschön. Es gibt viele Gründe, es dankbar zu geniessen.»

Das tut auch Schlagerstar Linda Fäh (37), die einen Tag nach dem ESC im ZDF-«Fernsehgarten» ihre neue Single «Pures Leben» vorgestellt hat. Für die Mutter des zweieinhalbjährigen Lio ist klar, wofür sie einen Award verdient hätte: «Alles unter einen Hut zu bringen. Kind, Küche, Karriere.»

Neue Wege geht die Bündner Schlagersängerin Marianne Cathomen (58), die mit ihrem letzten Album «Alles ist Liebe» einen Nummer 1-Hit landete und schwärmt «Ich bin immer verliebt, das hält jung und frisch. Momentan ist es einfach mein Leben, das mich so erfüllt». Sie defiliert Anfang Juli an der Modeschau von DJ Tatana (48), die neu Kimonos designt.

Wo war eigentlich ESC-Star Nemo (25)? Ebenfalls für einen Prix Walo als Publikumsliebling nominiert, glänzte das Musiktalent durch Abwesenheit. «Der ESC-Auftritt muss so anstrengend gewesen sein, dass nun dringend Ferien angesagt sind», wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt.