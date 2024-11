«Typisch Emil» ist ein beeindruckender Film über Emil Steinberger

Mit «Typisch Emil» ist dem Luzerner Filmemacher Phil Meyer ein berührender Rückblick auf das lange Leben des Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger gelungen. Nach der Weltpremiere am Zürich Film Festival startet der Dokumentarfilm nun in den Deutschschweizer Kinos.

1/5 Der Kabarettist Emil Steinberger ist am letzten Zurich Film Festival für sein Lebenswerk geehrt worden. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alt sei, wer nicht mehr sehe, dass ihm Haare aus der Nase und den Ohren wachsen, sagt Emil Steinberger (91). Seine Ehefrau Niccel (59) lacht, und Steinberger stimmt ein. Gerade hatte sie auf seinen Wunsch hin ein Härchen gezupft.

Das ist eine der ersten Szenen des Films «Typisch Emil». Der Kabarettist wirft vor einem Auftritt einen letzten Blick in den Garderobenspiegel. Die Szene ereignete sich vor nicht langer Zeit, nach der Pandemie, als Emil Steinberger mit seinem Programm «Emil schnädered» unterwegs war.

Dokumentarfilm ist ein grosser Spass und eine Hommage

Der Dokumentarfilm «Typisch Emil» lebt zu grossen Teilen von Ausschnitten aus Bühnenprogrammen. Egal in welchem Jahr Steinberger seinen Emil spielte, er machte das Publikum glücklich. Als Polizist, als Vater mit Kinderwagen, als Bergler, als Restaurantbesucher.

Seine legendären Sketche funktionieren bis heute. So ist der Dokumentarfilm in erster Linie ein riesengrosser Spass. Und er ist eine feierliche Hommage. Langjährige Wegbegleiter wie der Schriftsteller Franz Hohler (81), die Sängerin Vera Kaa (64) oder der deutsche Journalist Hans Zippert (67) erinnern sich an die kreative Kraft, die Emil Steinberger von Anfang herausstechen liess. Autor und Kabarettist Bänz Friedli (59) lobt die hohe Kunst des Schauspielers, nie laut zu werden. «Emil ist lieb zu seinen Figuren und hat die Menschen gern.»

Steinbergers vorläufiges Karriereende wird beleuchtet

«Typisch Emil» gräbt aber auch tiefer. So beleuchtet Regisseur Phil Meyer (34), der mit seinem Film über den Schweizer Kabarettisten seinen ersten langen Dokumentarfilm vorlegt, eine besonders schwierige Phase in Steinbergers Laufbahn. Jene um das Jahr 1987, als dieser seine Karriere vorläufig beendete. Von einer «Enge» spricht der Künstler, als er sich im Film zurückerinnert. Von seinem damals sehr dringlichen Wunsch, «mal wieder ein Nobody» zu sein.

Steinberger war damals nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, Frankreich und Italien bekannt. Die «Blick»-Aushänge mit mehr oder weniger wahren Schlagzeilen über ihn hat er gesammelt und zu einem eindrücklichen Gesamtbild verarbeitet. Sie haben ihn zuweilen belastet. Anfang der 1990er Jahre verabschiedete er sich nach New York. Dort kam er mit seiner zweiten Ehefrau, der Künstlerin Niccel Steinberger (ehemals Kristuf) zusammen, die er 1999 heiratete.

Auch Steinbergers Familiensituation wurde eingebaut

Nachdenklich stimmen auch jene Passagen, in denen der erfolgreichste Schweizer Kabarettist aller Zeiten über das «steife Nest» erzählt, in dem er aufgewachsen ist. Über seine Mutter, die ihm seine Entscheidung für die Kunst (oder eben «Dummheite») nie verziehen hat. Seinen ersten Emil-Auftritt hatte sie 1977 besucht. Das war im Circus Knie. Während ihn die Fans schweizweit belagerten, schwärmte seine Mutter nur von der Pferdenummer, wie Steinberger im Filmporträt erzählt.

Gewisse Familiensituationen baute er in seine Programme ein. Es ist ein cleverer Kniff des Regisseurs, das entsprechende Archivmaterial so in das Porträt einzuarbeiten, dass Steinbergers Talent, schwierige Erfahrungen in Komik umzuwandeln, sichtbar wird. «Typisch Emil» ist also auch ein Film über einen Mann, der nie müde geworden ist, das Positive zu sehen.

Emil als Bühnenfigur wird ausreichend Raum gegeben

In aktuelleren Filmszenen treibt Steinberger die Masse an Archivmaterial um, die sich über die Jahrzehnte in seinen Kisten und Ordnern angesammelt hat. Manchmal werde ihm fast schlecht, wenn er das alles sehe, sagt er einmal. Man kann sich vorstellen, dass auch Phil Meyer gut überlegen musste, worauf er in seinem Film das Augenmerk legen will. Bereiche in Steinbergers Leben, wie etwa seine erste Ehe und die beiden Söhne, liess er aus. Um der Versöhnung Emil Steinbergers mit sich selbst als Bühnenfigur ausreichend Raum zu geben.

«Typisch Emil» legt die Vermutung nahe, dass Lachen das Geheimrezept für ein langes, glückliches Leben ist. Das Lachen, die Liebe und die Freiheit, sich kreativ auszuleben. Während 120 Minuten gibt es kaum eine Szene, in der der Protagonist nicht lacht oder das Kalb macht. Selbst dann, wenn er und Niccel Steinberger sich zum Thema Tod äussern. Es sei nicht sicher, dass ihr Mann vor ihr sterben werde, sagt sie. Aber rein altersmässig müsse man davon ausgehen. Worauf Steinberger erwidert, er würde die Welt auf jeden Fall erfüllt und «happy» verlassen. Aber damit wolle er sich Zeit lassen.

*Dieser Text von Miriam Margani, Keystone-SDA, wurde mithilfe der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung realisiert.