1/5 Grosse Ehre für den Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das Zurich Film Festival (ZFF) feiert in seiner 20. Jubiläumsausgabe (3.–13. Oktober) ein Schweizer Showtalent: Emil Steinberger (91), der erfolgreiche Kabarettist und Autor, wird für sein Lebenswerk mit dem Lifetime Achievement Award geehrt. Ausserdem findet im selben Rahmen auch die Gala-Premiere des neuen Dokumentarfilms «Typisch Emil – vom Loslassen und Neuanfangen» von Regisseur Phil Meyer (34) statt. Wie das ZFF in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt, werde Steinberger den Preis selbst entgegennehmen und den Dokumentarfilm vorstellen.

Der Film bringe laut ZFF Emils unvergessliche Auftritte, seinen Humor und seine Sprache, die Generationen begeistert haben und noch immer begeistern, auf die Leinwand. Er gehe über den nostalgischen Blick auf die ikonischen Bühnen-Figuren hinaus und taucht ein in eine Welt, in der Emil gegen die Schatten seiner Kindheit und den Druck des Ruhms kämpft, um seinen Platz als gefeierter Komiker zu finden.

Christian Jungen (51), künstlerischer Leiter des ZFF, freut sich: «Kein anderer Schweizer Kabarettist und Schauspieler versteht es so gekonnt, typisch schweizerische Charakterzüge mit einem Augenzwinkern liebevoll zu überzeichnen, so, dass wir am Schluss immer auch ein bisschen über uns selbst lachen, was guttut. Darüber hinaus hat er als grosser Charakterdarsteller mit seinem Charme und Witz den erfolgreichsten Schweizer Film ‹Die Schweizermacher› von Rolf Lyssy geprägt. Wir freuen uns, Emil bei uns begrüssen und feiern zu dürfen.»

«Dahinter steckt harte Arbeit»

Auch Emil Steinberger freut sich über die Auszeichnung: «Zum erfreulichen Lifetime Achievement Award möchte ich sagen, dass ich in meinem Leben viel Glück gehabt habe. Natürlich steckt hinter allem, was ich gemacht habe, immer auch harte Arbeit. Zum Erfolg wird es aber erst dann, wenn die Menschen darin Momente entdecken, die sie als kostbar und berührend empfinden. Die Auszeichnung durch das ZFF macht mich wirklich glücklich».

Frühere Preisträger des Lifetime Achievement Award sind Donald Sutherland (1935–2024), Paul Schrader (78), Hans Zimmer (66), Marcel Hoehn (77), John Travolta (70) und Harrison Ford (82). Das genaue Datum sowie die Tickets für die hochkarätige Gala Premiere werden auf der Website des ZFF kommuniziert.