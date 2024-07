Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Kabarettist Emil Steinberger will es noch einmal wissen.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Schweizer Komiker-Legende Emil Steinberger (91) hat in einem Facebook-Post angekündigt, dass er in einem neuen Kinofilm namens «Typisch Emil» zu sehen sein wird. Der Luzerner verrät darin weiter, dass der Dreh zwei Jahre lang geheim gehalten wurde und nun die Werbekampagne starte.

Ab dem 7. November 2024 wird der Film nicht nur in der Deutschschweiz, sondern auch in der Romandie, im Tessin und sogar in Deutschland in den Kinos zu sehen sein. Steinberger selbst sagt: «Meine bisherigen Erfahrungen zeigten, dass jeder Dreh zu einem tiefgreifenden Erlebnis wird. ‹Typisch Emil› macht da keine Ausnahme.» Der Film soll nicht nur Steinbergers aussergewöhnliche Leistungen zeigen, sondern auch den Menschen hinter der öffentlichen Figur, inklusive seiner Frau Niccel Steinberger. Regisseur Phil Meyer betont, wie wichtig es dem Team gewesen sei, Emil in seiner Authentizität darzustellen und wie dankbar er für die Möglichkeit ist, ihm und Niccel so nahezukommen.

Stern im Europa-Park

Gemeinsam hat sich das Quartett, bestehend aus Regisseur Phil Meyer (34), Kameramann Elmar Bossard, Emil und Niccel (59), durch bisher ungesehenes Archivmaterial gearbeitet, auf dem das Drehbuch basiert. Mehr Details zum Film wolle der Comedian laut «Luzerner Zeitung» noch nicht preisgeben, ausser dass das Filmteam zu seiner Freude mehrheitlich aus Luzernerinnen und Luzernern bestand. Für Emil ist es ein Comeback auf der grossen Leinwand. Zuletzt war er 1991 im Film «Niklaus & Sammy» als Lkw-Fahrer zu sehen. Erst Ende April wurde bekannt, dass er im Europa-Park einen eigenen Stern auf dem «Walk of Fame» erhielt. Eine Blick-Anfrage liess Steinberger bisher unbeantwortet.