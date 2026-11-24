Andy Borg und Monique haben nicht nur auf der Bühne eine schöne Beziehung, sie gehen auch abseits des Scheinwerferlichts durch dick und dünn. Ein Gespräch darüber, was wahre Freundschaft ausmacht.

«Weiss mehr von mir als meine Mama»

Darum gehts Monique tritt am 22. und 23. November 2026 bei Andy Borgs Tour in Burgdorf und Rapperswil auf

Andy Borg und Monique sind eng befreundet, teilen Geheimnisse und unterstützen sich beruflich

Nach ihrem Einsatz für Borg trat Monique laut eigenen Angaben jahrelang nicht bei SRF und ORF auf

Andrea Butorin

Schon unzählige Male standen sie im Duett gemeinsam auf der Bühne. Jetzt kommt es zu einem schönen Wiedersehen: Am 22. und 23. November ist Monique Gast bei Andy Borgs «Schlager & Spass»-Tournee 2026 in Burgdorf BE und Rapperswil SG. Das Gespräch mit der GlücksPost findet telefonisch statt. Denn Andy Borg (66) ist gerade in Deutschland unterwegs, und Monique (49) gönnt sich mit Partner Dani Kopp (54) ein paar erholsame Tage auf Sardinien. «Hast du die Schweizer Staatsbürgerschaft eigentlich noch?», foppt Borg Italien-Fan ­Monique, bevor das Interview losgeht. «Nicht mehr lange», antwortet sie, «sobald ich mein Traumhäuschen hier gefunden habe, gebe ich sie ab.» Der Wiener ermahnt sie lachend: «Du denkst dabei auch an ein Zimmer für mich, gell?»

GlücksPost: Andy Borg und Monique, gibt es im Schlager-Geschäft überhaupt echte Freundschaft?

Andy Borg (AB): In jeder Branche gibt es Freundschaften und Menschen, die man nicht so gerne mag. Monique und ich sind definitiv eng verbandelt. Wir teilen ­Geheimnisse, die ausser unseren Partnern nie ein Mensch erfahren wird.

Oha! Was macht Ihre Freundschaft aus?

AB: Wir sind gleich gesinnt. Unsere Lebens­welten haben viele Parallelen, und wir kennen so ziemlich alles voneinander: die Ehepartner, die Kinder, die Karrieren. Wir mögen uns so sehr, da kann kein Zug drüberfahren, wie wir Wiener ­sagen. Und dank der technischen Möglichkeiten bleibt man auch in Verbindung, wenn man nicht gerade um die Ecke wohnt. Meine Familie lebt in Wien, und die sehe ich auch nicht viel öfter als die Monique. Unsere Freundschaft möchte ich nicht missen.

Monique (M): Das geht mir gleich. Meine Mama lebt anderthalb Stunden von mir entfernt, doch Andy und ich haben einen engeren Austausch als ich mit ihr. Ich glaube deshalb, dass Andy mehr von mir weiss als meine Schwester oder meine Mama.

Gab Ihre Freundschaft schon Anlass zur Eifersucht?

M: Um Gottes willen, dazu gibt es keinen Grund. Wir sind ein eingeschworenes Team. Manchmal habe ich fast mehr Kontakt mit deiner Frau Birgit und du mit meinem Mann Dani. Auch meine Kinder kennen Andy und Birgit schon von klein auf, die beiden waren wie Tante und Onkel für sie. Wir waren so oft zusammen auf Tour.

AB: Wir sind fast wie Geschwister und haben eine wunderbare Seelen­verwandtschaft.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste ­Begegnung?

AB: Also ich nicht. Du?

M: Das war auf einer Carmen-Nebel-Tour im Jahr 2000, ganz am Anfang meiner ­Karriere.

Geben Sie sich berufliche Ratschläge?

M: Natürlich. Andy und Birgit habe ich in Bezug auf meine Karriere sehr viel zu verdanken. Sie waren immer eine Riesen­stütze für mich, und ich konnte mich bei Fragen immer an sie wenden.

AB: Wenn ich auf der Bühne Applaus ­haben möchte, singe ich einfach ein Duett mit Monique.

Kritisieren Sie einander auch?

M: Auf jeden Fall, sonst wäre es ja eine Scheinfreundschaft. Man sagt sich, wenn man etwas nicht so gut findet, und passt gegenseitig aufeinander auf, damit der ­andere nicht ins Messer läuft.

AB: Bei uns in der Branche gibt es schon viele, die dir ins Gesicht lächeln und sich dann umdrehen und ganz anders über dich sprechen. Wir dagegen können uns blind aufeinander verlassen.

Andy Borg, als Ihre TV-Sendung «Musikantenstadl» abgesetzt wurde, hatte sich Monique öffentlich für Sie eingesetzt. Was hat Ihnen das bedeutet?

AB: Ich fand es toll, dass sie sich für mich eingesetzt hat. Selbst hätte ich das nicht gesagt, das weiss Monique. In der Öffentlichkeit sind nicht nur nette und anstän­dige Menschen, da muss man seine Aussagen manchmal dosieren.

Und Sie, Monique, haben Sie je bereut, sich so klar positioniert zu haben?

M: Nein. Ich wollte das damals nicht einfach so hinnehmen. Allerdings habe ich es ziemlich lange zu spüren bekommen und konnte einige Jahre lang nicht mehr im SRF oder beim ORF auftreten. Ich hätte mich entschuldigen sollen, doch ich stand weiterhin zu Andy, weil wir Freunde fürs Leben sind.

Wie genau pflegen Sie Ihre Freundschaft, wie oft sehen oder hören Sie ­einander?

M: Es gibt Tage, an denen man nichts ­voneinander hört. Wir können dann ­genau da wieder anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und man weiss, wie der ­andere tickt, wo er gerade ist und wie es ihm geht. Manchmal spürt man, dass es dem anderen schlecht gehen könnte, und dann meldet man sich.

AB: Das ist der Wahnsinn. Wir haben uns mehr als einmal bewiesen, dass einer fragt: «Du, ich habe zwei Tage nichts von dir gehört, ist irgendetwas?» Man spürt das. Ich bin jeweils der, der schreibt, und Monique macht Sprachnachrichten, denn so viele Buchstaben und Wörter kann man gar nicht versenden (lacht).

M: Ich würde sonst einen Krampf im ­Daumen kriegen. Und so weiss ich, dass Andy mit dem Abhören beschäftigt ist, bis ich wieder anrufe.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Wer von Ihnen greift eher zum Telefon?

AB: Das ist gemein. Sie wissen ganz genau, dass Frauen besser und öfter telefonieren können als Männer.

Was unternehmen Sie ganz privat?

M: Wir sind viel unterwegs und meistens an unterschiedlichen Orten. Wenn wir aber am selben Ort auftreten, gibt es Raum für private Momente. Wenn Dani und ich bei Andy in der Gegend sind oder er mit Birgit in der Nähe von uns, treffen wir uns natürlich. Vor Weihnachten bin ich übrigens bei Andys Deutschland-Tour dabei, und im Februar sind wir mit auf der «Schlager & Spass»-Kreuzfahrt. Da wird es auch Gelegenheit geben, an Bord Zeit zusammen zu verbringen oder einen Landausflug zu machen.

Was nervt Sie am anderen?

AB: Dass Monique so fleissig ist! Das ­bereitet mir ein schlechtes Gewissen. Manchmal schreibt die mir schon um ­sieben Uhr in der Früh Nachrichten. Da bin ich noch im Land der Träume.

M: An Andy nervt mich nur, dass er so weit weg wohnt.

Hatten Sie schon mal einen Streit?

AB: Nein. Aber da hilft ehrlicherweise wohl gerade die räumliche Distanz, die uns den nötigen Freiraum lässt. Denn beim Zusammenleben kommt wohl niemand um gelegentliche Meinungsverschiedenheiten herum.

M: Bei uns braucht es wirklich viel, bis wir sauer sind.

Ihre bekanntesten Duette heissen ­«Buona notte» und – sinnigerweise – «Freunde fürs Leben». Werden Sie diese bei den «Schlager & Spass»-Konzerten in der Schweiz darbieten?

M: Es wird sicher ein Duett geben. ­Welches, bleibt eine Überraschung.

AB: Das glaubt uns kaum jemand, es stimmt aber: Wir können am Nachmittag beim Soundcheck spontan sagen: «Lass uns doch lieber das Lied singen.» Dann wird die Musik organisiert und los geht’s.

Bei so vielen Auftritten geht auch mal etwas schief: Welche Pannen brachten Sie schon zum Lachen?

M: Bei mir ist einmal der Reissverschluss eines Trägerkleides gerissen. Andy hat mir dann, ganz Gentleman, den Rock zugehalten, und wir haben die Bühne gemeinsam verlassen.

AB: Und ich habe auf der Bühne einmal ­einen Schritt zu viel gemacht und bin auf dem Monitorpult gelandet.

M: Und wir haben den Andy gesucht, auf einmal war er weg! Nachdem klar wurde, dass ihm nichts passiert ist, haben alle herzhaft gelacht.