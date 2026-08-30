Reto Hanselmann bringt München nach Zürich: Der Partykönig lanciert seine erste Trachtenkollektion. Das Schweizer Topmodel Manuela Frey unterstützt ihn – und verzichtet sogar auf ihre Gage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reto Hanselmann (45) bringt erste eigene Trachtenkollektion auf den Markt

Dirndl ab 499 Franken, Damen-Lederhosen Teil der Kollektion

Pop-up-Store ab September am Zürcher Paradeplatz eröffnet

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Er ist der Partykönig der Schweiz und hat sich als Eventveranstalter längst einen Namen gemacht. Jetzt wagt sich Reto Hanselmann (45) auf unbekanntes Terrain: Er bringt seine erste eigene Dirndl- und Lederhosenkollektion auf den Markt. Bevor Hanselmann im Herbst Zürichs Bauschänzli zu Klein-München macht, erfüllt er sich damit einen lang gehegten Wunsch.

Hanselmanns Bindung zum Freistaat Bayern ist tief: «Das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Seit 25 Jahren bin ich regelmässig in München und habe eine Wohnung da. Diese bayerische Gemütlichkeit hat mir immer gefallen, und ich hatte von Anfang an ein heimisches Gefühl wie sonst nirgendwo.»

Inspiration findet er auf den Strassen der bayerischen Landeshauptstadt: «München pflegt Traditionen, du siehst da auch unter dem Jahr Leute in Tracht.»

Pop-up am Paradeplatz

Den Anstoss gab das Mews House, das in seinem Ladenlokal immer einen Platz für Pop-ups reserviert hat. «Sie haben angefragt, ob wir eine Kollektion herausbringen wollen zusammen, und als Mister Oktoberfest war für mich sofort klar: Das will ich machen», erzählt Hanselmann. Bereits im Frühling reiste er persönlich nach Bayern, um Stoffe und Schnitte für seine erste eigene Trachtenkollektion auszuwählen. Im September eröffnet nun der Pop-up-Store am Zürcher Paradeplatz: «Dass ich das so realisieren darf, ist ein Traum, der in Erfüllung geht.»

Und seinen Traum will Hanselmann für alle zugänglich machen: «Die Kollektion soll sich jede und jeder leisten können.» Ein Dirndl gibt es ab 499 Franken, die Hosen starten bei 529 Franken. Neben klassischer Tracht wird es auch eine spezielle Damen-Lederhose geben.

Freundschaftsdienst vor der Kamera

Für das Shooting stand das Schweizer Topmodel Manuela Frey vor der Kamera. Für sie war der Einsatz Ehrensache – auf ihre Gage verzichtete sie: «Reto und ich kennen uns schon seit sieben Jahren, und ich bin sowieso jedes Jahr Stammgast bei seinem Oktoberfest. Er hat ein riesiges Herz und ist ein Freund, auf den ich mich immer verlassen kann. Er ist zu jedem unglaublich grosszügig – deshalb wollte ich ihm gern mal einen Gefallen tun. Ich finde es cool, wenn Menschen ihre Ideen umsetzen, so was unterstütze ich gerne!»

Auch privat schätzt Frey das Oktoberfest: Sie war schon dreimal auf der Wiesn in München und liebt die grandiose Stimmung.

Von Hanselmanns erstem Wurf als Designer ist das Model begeistert: «Die Kollektion ist mega, fühlt sich hochwertig an, und man merkt die Liebe zum Detail.» Apropos Detail: Frey trägt auf den Fotos die Schleife am Dirndl rechts, was bedeutet, dass man vergeben ist: «Das ist bei mir eher Selbstschutz als Beziehungsstatus! Ich trage sie eigentlich immer rechts – dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe.» Und vielleicht trägt Manuela Frey dieses Jahr für einmal gar kein Dirndl: «Ich liebe Dirndl, aber dieses Jahr habe ich irgendwie Lust auf Lederhosen.»

DCX STORY: doc82hkt7h6klh17y786ldr [VA Reto Hanselmann am Oktoberfest]

So oder so feiert Oktoberfest-Fan Hanselmann dieses Jahr doppelt – im September, wenn seine Kollektion in den Verkauf geht und im Oktober, wenn es am Zürcher Oktoberfest wieder heisst: «O’zapft is!»