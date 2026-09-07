Ein Vulkanausbruch bringt die Indonesien-Reise von Kronprinzessin Victoria durcheinander. Damit sie rechtzeitig zur Trauerfeier für König Harald nach Oslo kommt, ändert sie ihre Rückreise und sagt mehrere Termine ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Haralds Beerdigung findet am 9. September in Oslo statt

Vulkaneruption in Indonesien stört Kronprinzessin Victorias Rückreisepläne nach Schweden

2300 Flüge gestrichen, 270'000 Reisende betroffen, Hälfte der Jakarta-Abflüge ausgefallen

Am 9. September findet die Beerdigung von König Harald (†89) statt. Die wichtigsten Mitglieder der europäischen Königshäuser werden dem verstorbenen Monarchen die letzte Ehre erweisen. Während sich König Charles (77) von seinem Thronfolger Prinz William vertreten lässt, wollen aus dem schwedischen Königshaus eigentlich sowohl König als auch Kronprinzessin vor Ort sein.

Das könnte sich derzeit jedoch schwieriger gestalten, als geplant. Kronprinzessin Victoria ist für das UN-Entwicklungsprogramm UNDP seit dem 4. September in Indonesien unterwegs. Dort schleudert der Vulkan Anak Krakatau seit Tagen Asche über die Sundastrasse, was die Reisepläne der Kronprinzessin erheblich beeinflusst. Erste Termine mussten bereits gestrichen werden. Reisepläne wurden ebenfalls schon geändert, denn man möchte verhindern, dass Kronprinzessin Victoria wegen möglicher Beeinträchtigungen des Flugverkehrs in Jakarta festsitzt und die Trauerfeier für König Harald in Oslo verpasst.

Die Rückreise werde deshalb nun über Bali führen, berichtet unter anderem «Aftonbladet». Zum Staatsbegräbnis in Norwegen hat sich die schwedische Königsfamilie geschlossen angekündigt: Das Königspaar, das Kronprinzenpaar sowie Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine mit ihren Partnern wollen nach Oslo reisen, um Abschied von Harald V. zu nehmen.

Termine abgesagt

Wegen der geänderten Reiseroute müssen nun mehrere Termine in Indonesien entfallen. «Die in Jakarta geplanten Programmpunkte für die Kronprinzessin müssen leider abgesagt werden, was für alle Beteiligten unglaublich traurig ist», erklärte Margareta Thorgren, Leiterin der Informationsabteilung des Hofes, gegenüber der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Damit fällt auch das Treffen mit Präsident Prabowo Subianto aus, das den offiziellen Abschluss der Reise bilden sollte.

In Jakarta wollte die Kronprinzessin ausserdem das UNDP-Büro besuchen und an Terminen der schwedischen Botschaft zu nachhaltiger Meereswirtschaft, innovativer Finanzierung und digitalen Lösungen teilnehmen. Ursprünglich sollte sie Indonesien am Dienstag verlassen.

Indonesien-Auftakt am 4. September

Bilder vom Sonntag zeigen die Kronprinzessin in einer Schildkrötenauffangstation auf der Insel Gili Meno – weit entfernt von der Aschewolke, die seit dem Wochenende den Flugverkehr in weiten Teilen Indonesiens beeinträchtigt.

Mehrere wichtige Flughäfen wurden geschlossen, mehr als 2300 Flüge gestrichen. Rund 270'000 Reisende sollen von den Ausfällen betroffen sein. Allein in Jakarta fiel zuletzt fast die Hälfte aller Abflüge aus.