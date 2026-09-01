Königin Mette-Marit hat Lungenprobleme und den Epstein-Skandal am Hals, ihr Sohn wird gelobt und kritisiert, und Sex-Schamane Durek Verrett nimmt auf Social Media zu früh Abschied von König Harald V.: König Haakon VIII. muss seine Familie in turbulenten Zeiten führen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Haakon VIII. regiert seit dem Tod von Harald V. am 28. August

Sein Stiefsohn Marius Borg Høiby wurde trotz Vergewaltigungsvorwurf bei der königlichen Zeremonie geehrt

Königin Mette-Marit ist wegen ihres Epstein-Kontakts und Schwager Verrett wegen eines Sexskandals stark umstritten

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die Familie kann man sich nicht aussuchen. Wohl wahr. Das gilt auch dann, wenn es sich in summa nach einem Horrorkabinett anhört. Ein verurteilter Vergewaltiger. Einer, der seine Libido nicht im Griff hat. Und eine, die zu ihrer Verbindung mit einem Sexualstraftäter gelogen hat. Willkommen bei der norwegischen Königsfamilie.

Seit dem Tod von König Harald V. (†89) am 28. August, der die Monarchie über 35 Jahre lang skandalfrei geführt hat, liegt der internationale Fokus auf König Haakon VIII. (53). Wie geht er mit den Skandalen seiner familiären Entourage um, wen stellt er neben sich, wen ins Abseits, und wer landet symbolisch im Kerker?

Möglichkeiten dazu hat er einige. Probleme auch. Hier sind die aktuellsten.

Marius Borg Høiby(29): Vergewaltigung

Norwegens neuer König setzt ein klares Signal: Family first! Die Familie steht an erster Stelle. So hat Haakon VIII. seinem skandalösen Stiefsohn Marius Borg Høiby, der aus einer früheren Beziehung seiner Gattin, Königin Mette-Marit (53), stammt, eine grosse Ehre zukommen lassen. Er durfte am 31. August mit den engsten Angehörigen von König Harald V. dessen Sarg durch den Palast tragen. Die Stimmen dazu im Volk und in der ausländischen Presse sind voller Wohlwollen: Egal, was jemand anstellt, er gehört immer zur Familie. Den Akt habe Marius mit Würde gemeistert. Andere Stimmen mahnen: «Vergesst nicht, Marius ist ein Vergewaltiger!» Im Juni hat ihn das Gericht wegen zweifacher Vergewaltigung verurteilt. Da er Berufung eingelegt hat, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Bis es so weit ist, hat er Hausarrest und muss eine Fussfessel tragen. «In Norwegen hat Resozialisierung und gesellschaftliche Eingliederung einen hohen Stellenwert», sagt eine royale Quelle gegenüber Blick. Mit Ausnahmegenehmigung wird Marius Borg Høiby auch an der Beerdigung seines Stiefgrossvaters am 9. September teilnehmen.

Mette-Marit(53): Sexualstraftäterkontakte

Königin Mette-Marit musste am 1. September wegen Komplikationen mit ihrer Spenderlunge kurzfristig die Vereidigung ihres Mannes absagen. Ihr behandelnder Arzt erklärt in einem Palastcommuniqué, dies sei nach einer Transplantation nicht ungewöhnlich. Es sei nicht die erste Komplikation bei ihr, seit sie am 17. Juni erfolgreich operiert wurde. Im Volk bekommt Mette-Marit dafür viel Mitgefühl. Auch als Königin wird sie grundsätzlich akzeptiert. Doch da ist weiterhin die Epstein-Affäre, die noch viel Ungeklärtes beinhaltet. Mette-Marit hatte über Jahre Kontakt zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) – auch nach dessen Verurteilung. Im März brach sie beim norwegischen Sender NRK ihr Schweigen. Dort sagte sie, Epstein habe sie «manipuliert und getäuscht». Sie bedauerte, ihn überhaupt kennengelernt zu haben. Doch das Interview bleibt umstritten. Wesentliche Fragen, was wann genau geschah und wie eng die Verbindung wirklich war, wurden von ihr nicht beantwortet.

Durek Verrett(51): Sex-Schamane

Er hat seine Libido offenbar nicht immer im Griff. Der selbst ernannte Sex-Schamane Durek Verrett (51), Ehemann von Prinzessin Märtha Louise (54), wurde von einem Klienten beschuldigt, ihm während einer Behandlung an den Penis gefasst zu haben. Verrett bestritt den Vorwurf. Später tauchten jedoch Sprachnachrichten auf, in denen er sexuelle Kontakte mit Klienten einräumte. Für erneutes Aufsehen sorgte Verretts Verhalten nach dem Tod seines Schwiegervaters. Er war das erste Mitglied der royalen Familie, das sich öffentlich zu Wort meldete, und postete bereits wenige Stunden nach dem Tod von König Harald V. eine persönliche Würdigung. Das passt nicht zu den norwegischen Gepflogenheiten: Nach einem Todesfall in der Königsfamilie gilt in den Tagen darauf Zurückhaltung. Durek Verrett hat zwar keinen royalen Titel und keine offizielle Aufgabe. Dennoch gehört er durch seine Ehe mit Märtha Louise zum engsten Familienkreis. Für ihren Bruder, König Haakon VIII. (53), ist der Schamane damit ein weiteres schwieriges Familienkapitel.