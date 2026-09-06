König Charles fehlt an Trauerfeier für König Harald

König Charles reist wie erwartet nicht nach Oslo, um an der Beerdigung von König Harald teilzunehmen. Prinz William vertritt ihn, und auch Prinzessin Anne kommt nach Norwegen.

Zwei andere Royals vertreten ihn

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz William vertritt König Charles bei Haralds Beerdigung am 9. September

Harald V. starb am 28. August, war 35 Jahre König Norwegens

Tausende Menschen nehmen Abschied, viele Royals reisen nach Oslo

Prinz William (44) vertritt kommende Woche seinen Vater, König Charles (77), bei der Beerdigung von Harald von Norwegen (†89). Das teilt der Buckingham-Palast mit. Der britische Thronfolger wird laut BBC von seiner Tante, Prinzessin Anne (76), begleitet. Sie ist die Patentante des neuen Königs Haakon VIII. (53).

Harald V. ist am 28. August im Alter von 89 Jahren verstorben. Er sass 35 Jahre auf dem norwegischen Thron. Die Bevölkerung feierte ihn als «König des Volks». Seine Beerdigung findet am 9. September in Oslo statt.

Grosse Trauer in Norwegen

Tausende Menschen haben sich bereits angestellt, um dem verstorbenen König während seiner Aufbahrung in der Kapelle des Schlosses in der norwegischen Hauptstadt die letzte Ehre zu erweisen. Neben Prinz William erweisen zahlreiche weitere europäische Royals dem verstorbenen Monarchen die letzte Ehre.

Aus Dänemark werden König Frederik X. (58), Königin Mary (54), Kronprinz Christian (20), alt Königin Margrethe II. (86) und Prinzessin Benedikte (82) erwartet. Auch aus Schweden reist eine grosse Delegation an. König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) kommen ebenso wie Kronprinzessin Victoria (49) und Prinz Daniel (52), Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Sofia (41) sowie Prinzessin Madeleine (44) und ihr Ehemann Christopher O'Neill (52).

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Aus den Niederlanden haben König Willem-Alexander (59), Königin Máxima (55), Prinzessin Beatrix (88) und Kronprinzessin Amalia (22) ihre Teilnahme bestätigt. Das belgische Königshaus wird durch König Philippe (66) und Königin Mathilde (53) vertreten.

Charles würdigte Harald in persönlicher Botschaft

Dass Charles nicht selbst nach Oslo fliegt, hat Tradition: Der britische Monarch besucht aus Protokollgründen fast nie Beerdigungen fremder Staatsoberhäupter.

Charles ist entfernt mit Harald verwandt. Charles würdigte seinen «lieben Cousin» mit bewegenden Worten direkt nach Bekanntwerden der Todesnachricht. In einer Beileidsbotschaft lobte er Haralds «unerschütterliches Engagement» sowie seine «Güte, sein Mitgefühl und sein tiefes Pflichtbewusstsein».