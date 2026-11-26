Kuchen, Whiskey und keine heiklen Fragen: Prinz Harrys ITV-Auftritt soll an Bedingungen geknüpft gewesen sein. Das behauptet Journalist Rob Shuter unter Berufung auf eine anonyme Quelle.

Darum gehts Prinz Harry trat in der ITV-Sendung «This Morning» auf, backte Kuchen und trank einen Whisky-Shot

Ein Journalist berichtet, Harry habe seinen Auftritt an Bedingungen zu den Gesprächsthemen geknüpft

Meghans Vater Thomas Markle ist wegen Besitzes von Kinderpornografie angeklagt und bestreitet alles

Saskia Schär Redaktorin People

Etwa eine halbe Million Britinnen und Briten schauen unter der Woche die Sendung «This Morning» auf ITV. Vergangenen Freitag dürften es noch einige mehr gewesen sein, war doch niemand Geringeres als der nach England zurückgekehrte Prinz Harry (42) zu Gast. Er gab sich dabei im Gespräch mit den beiden Moderatoren Alison Hammond (51) und Dermot O’Leary (53) ganz locker, half beim Kuchenbacken und sagte auch zu einem Shot Whiskey nicht nein.

Vor der Kamera sieht alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aus – genau das, was der Prinz beabsichtige. Denn, so behauptet Journalist Rob Shuter auf dem Substack-Blog «Naughty But Nice», habe er dem Besuch nur unter der Bedingung zugestimmt, über eine ganze Reihe von Themen nicht zu sprechen. «ITV stimmte dem zu, und die Mitarbeiter sind empört. Seit wann darf ein Gast entscheiden, was ein Journalist fragen darf?», berichtet eine anonyme Quelle Rob Shuter.

Während der Prinz nach einem gelungenen, positiven Auftritt aus dem Studio lief, komme den Mitarbeitenden nun die schwierige Aufgabe zu, die Unabhängigkeit des Senders zu verteidigen. «Das ist die eigentliche Blamage», so der Insider. Auch gebe es Befürchtungen, dass diese Situation die anderen Mitglieder des Königshauses verstimmen könnte. «Warum William und Catherine verärgern, nur um Harry bei Laune zu halten? Das ist ein sehr kostspieliges Risiko für ein einziges Fernsehinterview», so die Quelle.

Dazu möchte der Prinz wohl lieber nichts sagen

An heiklen Themen hätte es derweil nicht gefehlt. Zum einen gilt das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William (44) weiterhin als angespannt, eine Versöhnung ist derzeit nicht in Sicht. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Sussexes – Prinz Harry und Herzogin Meghan (45) mit ihren Kindern – Weihnachten mit Doria Ragland (70), Herzogin Meghans Mutter, verbringen werden. Am traditionellen Weihnachtsessen auf Sandringham wird die vierköpfige Familie somit nicht teilnehmen.

Ein weiteres Diskussionsthema wäre Thomas Markle (82), der Vater von Meghan. Er wurde wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials festgenommen und in den USA angeklagt. Zudem laufen im Zusammenhang mit den Vorwürfen auch auf den Philippinen Ermittlungen und rechtliche Schritte gegen ihn. Er streitet alles ab, es gilt die Unschuldsvermutung.